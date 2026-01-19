Korisničko ime: Lozinka:
Vijesti::Communis
U petak, oko 20.49 sati, 43-godišnja vozačica upravljala je osobnim automobilom u Dardi te je ulaskom vozilom u blagi zavoj uslijed neprilagođene brzine kretanja izgubila nadzor nad upravljačem, vozilom sletjela na bankinu uslijed čega je udarila i oštetila metalne nosače postavljenih prometnih znakova i rasvjetni stup. Kod 43-godišnje vozačice utvrđena je koncentracija alkohola u krvi od 2.49 promila, izvijestili su iz policije.

Kako je postojala opravdana opasnost da će nastaviti sa činjenjem prekršaja, vozačica je smještena u posebne prostorije policije do otrježnjenja, a najdulje 12 sati.

Zbog izazivanja prometne nesreće protiv nje slijedi Obavijest o počinjenom prekršaju s kaznom od 260 eura. Zbog vožnje pod utjecajem alkohola slijedi joj prekršajni nalog s kaznom od 1.320 eura, zaštitnom mjerom zabrane upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije na tri mjeseca, a po pravomoćnosti će joj biti određeno i 6 negativnih prekršajnih bodova.


Foto: Osijek031.com/Arhiv


Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)




