Vozio 157 km/h gdje je brzina ograničena na 90 km/h
19.01.2026. 10:54
U subotu, u 8.47 sati, prilikom nadzora brzine kretanja vozila, na Državnoj cesti 34, izvan naselja, između mjesta Donji Miholjac i Viljevo, policijski službenici su utvrdili da se nepoznati vozač upravljajući osobnim automobilom marke BMW kretao brzinom od 157 kilometara na sat (km/h) na dijelu ceste gdje je brzina ograničena prometnim pravilom na 90 km/h, izvijestili su iz policije.
Po utvrđivanju vozača koji je upravljao osobnim automobilom slijedi mu obavijest o počinjenom prekršaju s novčanom kaznom od 660 eura, a po pravomoćnosti bit će mu određena i 3 negativna prekršajna boda.
Foto: Osijek031.com/Arhiv
Po utvrđivanju vozača koji je upravljao osobnim automobilom slijedi mu obavijest o počinjenom prekršaju s novčanom kaznom od 660 eura, a po pravomoćnosti bit će mu određena i 3 negativna prekršajna boda.
Foto: Osijek031.com/Arhiv
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)