Korisničko ime: Lozinka:
Naslovna Forum 031 Galerija 031 Oglasi 031 Novi korisnik!
Novosti
Najave i reporti
Kolumne
Gost priče
Interaktiv
Podrška
O nama



Vijesti::Communis
U subotu, u 8.47 sati, prilikom nadzora brzine kretanja vozila, na Državnoj cesti 34, izvan naselja, između mjesta Donji Miholjac i Viljevo, policijski službenici su utvrdili da se nepoznati vozač upravljajući osobnim automobilom marke BMW kretao brzinom od 157 kilometara na sat (km/h) na dijelu ceste gdje je brzina ograničena prometnim pravilom na 90 km/h, izvijestili su iz policije.

Po utvrđivanju vozača koji je upravljao osobnim automobilom slijedi mu obavijest o počinjenom prekršaju s novčanom kaznom od 660 eura, a po pravomoćnosti bit će mu određena i 3 negativna prekršajna boda.


Foto: Osijek031.com/Arhiv


 Stranica prilagođena ispisu
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)




Advertisement
Advertisement

Pomeranac prelepi ...
Pomeranac Boo. Stenci...
Kavalijer španijel...
Vrhunsko leglo od uvež...
Toy Pudla kvalitet...
Nasa odgajivacnica se ...
DIPLOMIRAJTE LAKSE...
Na ovom mestu moze...

Moj profil

Korisničko ime:
Lozinka:


Zaboravljena lozinka
Novi korisnik!

Posjetitelji

Ukupno online:176

Registrirani online (): Nitko


[Iscrpnije...]

Objektiv031

Snježna Tvrđa