Donji Miholjac i Viljevo

157 kilometara na sat

90 km/h

660 eura

3 negativna prekršajna boda

Foto: Osijek031.com/Arhiv

U subotu, u 8.47 sati, prilikom nadzora brzine kretanja vozila, na Državnoj cesti 34, izvan naselja, između mjesta, policijski službenici su utvrdili da se nepoznati vozač upravljajući osobnim automobilom marke BMW kretao brzinom od(km/h) na dijelu ceste gdje je brzina ograničena prometnim pravilom na, izvijestili su iz policije.Po utvrđivanju vozača koji je upravljao osobnim automobilom slijedi mu obavijest o počinjenom prekršaju s novčanom kaznom od, a po pravomoćnosti bit će mu određena i