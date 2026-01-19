DHMZ

hladne valove

povećanu smrtnost i pobol

povećanu smrtnost

izraženiji

ponedjeljak, utorak i srijedu

narančasti meteoalarm

Hladni val! Minimalna temperatura < -8 °C



BUDITE SPREMNI na hladnoću i izrazito niske temperature. Zdravstveni rizik moguć je kod osjetljive populacije, ponajprije kod starijih, male djece i beskućnika. Slušajte i postupajte prema savjetima danima od nadležnih službi.

pretežno vedro, ali hladno.

-7°C

nule

Foto: Osijek031.com/Arhiv

je za idućih nekoliko dana izdao upozorenje naHladni valovi, slično kao i topli, djeluju na ljude uzrokujući. Međutim, dok je utjecaj toplih valova uglavnom koncentriran na 1-2 dana nakon njihove pojave, hladni valovi uzrokujus odgodom i nakon njihovog završetka. Premda je maksimum smrtnosti kod toplih valovanego kod hladnih, ukupno povećanje smrtnosti je nakon hladnih valova veće nego nakon toplih valova, kažu iz DHMZ-a.Dakle, za, za osječku regiju upaljen je, a koji se odnosi na hladni val.Sva tri dana bit ćeJutarnja temperatura bit će do, a dnevna okoAko izlazite, toplo se obucite..