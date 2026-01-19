Korisničko ime: Lozinka:
Vijesti::Communis
DHMZ je za idućih nekoliko dana izdao upozorenje na hladne valove.

Hladni valovi, slično kao i topli, djeluju na ljude uzrokujući povećanu smrtnost i pobol. Međutim, dok je utjecaj toplih valova uglavnom koncentriran na 1-2 dana nakon njihove pojave, hladni valovi uzrokuju povećanu smrtnost s odgodom i nakon njihovog završetka. Premda je maksimum smrtnosti kod toplih valova izraženiji nego kod hladnih, ukupno povećanje smrtnosti je nakon hladnih valova veće nego nakon toplih valova, kažu iz DHMZ-a.

Dakle, za ponedjeljak, utorak i srijedu, za osječku regiju upaljen je narančasti meteoalarm, a koji se odnosi na hladni val.

"Hladni val! Minimalna temperatura < -8 °C

BUDITE SPREMNI na hladnoću i izrazito niske temperature. Zdravstveni rizik moguć je kod osjetljive populacije, ponajprije kod starijih, male djece i beskućnika. Slušajte i postupajte prema savjetima danima od nadležnih službi."

Sva tri dana bit će pretežno vedro, ali hladno. Jutarnja temperatura bit će do -7°C, a dnevna oko nule.

Ako izlazite, toplo se obucite..


Foto: Osijek031.com/Arhiv


