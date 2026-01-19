Europski tjedan prevencije raka vrata maternice

Foto: Dora Suk/Arhiv

obilježava se, aobilježava se. Cilj ovih dana je podizanje svijesti o važnostiRak vrata maternicekoja se urazvija kao posljedica(HPV). U ranim stadijima čestoizražene simptome, zbog čega se bolest nerijetko. Upravo zato suginekološki pregledi, Papa test i HPV testiranje ključni za rano otkrivanje promjena i uspješno liječenje.U Hrvatskoj godišnje oboli oko, a gotovoizgubi život zbog ove bolesti. Unatoč dostupnoj prevenciji, Hrvatska je i dalje među zemljama EU spojavnosti i smrtnosti. Cijepljenje protiv HPV-a, koje je u Hrvatskoj dostupno i dio nacionalnog programa cijepljenja, predstavlja jedan od najučinkovitijih oblika zaštite.Rak vrata maternice gotovo se u potpunosti možeinformiranošću, odgovornim ponašanjem, cijepljenjem i redovitim preventivnim pregledima. Briga o vlastitom zdravljuu borbi protiv ove bolesti.