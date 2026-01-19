Europski tjedan prevencije raka vrata maternice
19.01.2026. 11:20
Europski tjedan prevencije raka vrata maternice obilježava se od 19. do 25. siječnja, a 24. siječnja obilježava se Dan mimoza – Nacionalni dan borbe protiv raka vrata maternice. Cilj ovih dana je podizanje svijesti o važnosti prevencije, ranog otkrivanja i cijepljenja protiv HPV-a.
Rak vrata maternice zloćudna je bolest koja se u 99,7 % slučajeva razvija kao posljedica infekcije humanim papiloma virusom (HPV). U ranim stadijima često nema izražene simptome, zbog čega se bolest nerijetko otkriva kasno. Upravo zato su redoviti ginekološki pregledi, Papa test i HPV testiranje ključni za rano otkrivanje promjena i uspješno liječenje.
U Hrvatskoj godišnje oboli oko 300 žena, a gotovo 100 žena izgubi život zbog ove bolesti. Unatoč dostupnoj prevenciji, Hrvatska je i dalje među zemljama EU s višom stopom pojavnosti i smrtnosti. Cijepljenje protiv HPV-a, koje je u Hrvatskoj dostupno i dio nacionalnog programa cijepljenja, predstavlja jedan od najučinkovitijih oblika zaštite.
Rak vrata maternice gotovo se u potpunosti može spriječiti informiranošću, odgovornim ponašanjem, cijepljenjem i redovitim preventivnim pregledima. Briga o vlastitom zdravlju prvi je i najvažniji korak u borbi protiv ove bolesti.
Foto: Dora Suk/Arhiv
