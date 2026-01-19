Zamjena osobnih iskaznica u 2026.: Tko mora predati zahtjev?
19.01.2026. 10:14
Do 3. kolovoza 2026. obavezna je zamjena osobnih iskaznica izdanih prije 2002. godine. Nakon tog datuma one više neće vrijediti kao identifikacijski dokument u bankama, na granici, u poštama i drugim institucijama.
Tijekom 2026. zahtjev za novu osobnu iskaznicu moraju podnijeti i svi kojima dokument istječe te osobe koje su imale promjenu osobnih podataka (ime, prezime, prebivalište, OIB i sl.). Nova iskaznica potrebna je i ako fotografija više ne odgovara stvarnom izgledu ili je dokument oštećen. Posjedovanje važeće osobne iskaznice obavezno je za sve građane starije od 18 godina s prebivalištem u Hrvatskoj.
Zahtjev se mora podnijeti u roku od 15 dana od isteka važenja, u suprotnom prijeti kazna od 66,36 eura.
Cijena izrade iznosi 13,27 eura u redovnom postupku (do 30 dana), 25,88 eura u ubrzanom (do 10 dana) te 66,36 eura u žurnom postupku (do 3 radna dana).
Prvo izdavanje osobne iskaznice za djecu do 18 godina u redovnom postupku je besplatno.
Foto: Osijek031.com/Ilustracija
