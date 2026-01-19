Korisničko ime: Lozinka:
Vijesti::Communis
Do 3. kolovoza 2026. obavezna je zamjena osobnih iskaznica izdanih prije 2002. godine. Nakon tog datuma one više neće vrijediti kao identifikacijski dokument u bankama, na granici, u poštama i drugim institucijama.

Tijekom 2026. zahtjev za novu osobnu iskaznicu moraju podnijeti i svi kojima dokument istječe te osobe koje su imale promjenu osobnih podataka (ime, prezime, prebivalište, OIB i sl.). Nova iskaznica potrebna je i ako fotografija više ne odgovara stvarnom izgledu ili je dokument oštećen. Posjedovanje važeće osobne iskaznice obavezno je za sve građane starije od 18 godina s prebivalištem u Hrvatskoj.

Zahtjev se mora podnijeti u roku od 15 dana od isteka važenja, u suprotnom prijeti kazna od 66,36 eura.

Cijena izrade iznosi 13,27 eura u redovnom postupku (do 30 dana), 25,88 eura u ubrzanom (do 10 dana) te 66,36 eura u žurnom postupku (do 3 radna dana).

Prvo izdavanje osobne iskaznice za djecu do 18 godina u redovnom postupku je besplatno.


Foto: Osijek031.com/Ilustracija


