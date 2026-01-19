3. kolovoza 2026.

zamjena osobnih iskaznica

prije 2002.

neće vrijediti

novu osobnu iskaznicu

promjenu

ne odgovara

oštećen

66,36 eura

13,27 eura

25,88 eura

66,36 eura

besplatno

Foto: Osijek031.com/Ilustracija

Doobavezna jeizdanihgodine. Nakon tog datuma one višekao identifikacijski dokument u bankama, na granici, u poštama i drugim institucijama.Tijekom 2026. zahtjev zamoraju podnijeti i svi kojima dokument istječe te osobe koje su imaleosobnih podataka (ime, prezime, prebivalište, OIB i sl.). Nova iskaznica potrebna je i ako fotografija višestvarnom izgledu ili je dokument. Posjedovanje važeće osobne iskaznice obavezno je za sve građane starije od 18 godina s prebivalištem u Hrvatskoj.Zahtjev se mora podnijeti u roku od 15 dana od isteka važenja, u suprotnom prijeti kazna odCijena izrade iznosiu redovnom postupku (do 30 dana),u ubrzanom (do 10 dana) teu žurnom postupku (do 3 radna dana).Prvo izdavanje osobne iskaznice za djecu do 18 godina u redovnom postupku je