Policijski službenici Postaje granične policije Beli Manastir

Foto: PU osječko-baranjska

su na graničnom prijelazu Batina, tijekom obavljanjaizdvojili teretno vozilo s priključnim voziloms kojim je kao ulazni putnik u Republiku Hrvatsku upravljaodržavljanin Turske, za koje je pregledom priključnog vozila uz pomoć policijske opreme utvrđen prijevozPretragom priključnog vozila djelatnici Područnog carinskog ureda Osijek, Službe za mobilne jedinice Osijek u suradnji s policijskim službenicima u teretnom prostoru priključnog vozila pronašli su skrivenihbez markica Ministarstva financija Republike Hrvatske, izvijestili su iz policije.Tržišna vrijednost iznosila bi prekoOsumnjičeni 40-godišnjak je uzOpćinskom državnom odvjetništvu u Osijeku predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave osječko-baranjske.