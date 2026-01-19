Pao turski vozač na granici – u kamionu skrivao tisuće kutija cigareta
19.01.2026. 9:31
Policijski službenici Postaje granične policije Beli Manastir su na graničnom prijelazu Batina, tijekom obavljanja granične kontrole, izdvojili teretno vozilo s priključnim vozilom turskih nacionalnih oznaka s kojim je kao ulazni putnik u Republiku Hrvatsku upravljao 40-godišnji državljanin Turske, za koje je pregledom priključnog vozila uz pomoć policijske opreme utvrđen prijevoz neprijavljene robe.
Pretragom priključnog vozila djelatnici Područnog carinskog ureda Osijek, Službe za mobilne jedinice Osijek u suradnji s policijskim službenicima u teretnom prostoru priključnog vozila pronašli su skrivenih 2.590 kutija raznih vrsta cigareta bez markica Ministarstva financija Republike Hrvatske, izvijestili su iz policije.
Tržišna vrijednost iznosila bi preko 10.000 eura.
Osumnjičeni 40-godišnjak je uz kaznenu prijavu Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave osječko-baranjske.
Foto: PU osječko-baranjska
