Vijesti::Communis
PU vukovarsko srijemska je jučer oko 13 sati zaprimila dojavu da je u Iloku došlo do požara na obiteljskoj kući.

Brzo su angažirani djelatnici JVP Ilok koji su lokalizirali požar, a unutar kuće je pronađeno mrtvo tijelo osobe, izvijestili su iz policije.

Nakon što se stvore uvjeti na mjestu događaja policija će u suradnji s inspektorom zaštite od požara provesti očevid i kriminalističko istraživanje.


Foto: Pixabay.com/Ilustracija


Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)




Objektiv031

