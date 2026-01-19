U požaru obiteljske kuće smrtno stradala osoba
19.01.2026. 8:41
PU vukovarsko srijemska je jučer oko 13 sati zaprimila dojavu da je u Iloku došlo do požara na obiteljskoj kući.
Brzo su angažirani djelatnici JVP Ilok koji su lokalizirali požar, a unutar kuće je pronađeno mrtvo tijelo osobe, izvijestili su iz policije.
Nakon što se stvore uvjeti na mjestu događaja policija će u suradnji s inspektorom zaštite od požara provesti očevid i kriminalističko istraživanje.
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
