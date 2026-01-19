ponedjeljak, 19. siječnja

Važne napomene:

Tekst: NK Osijek

Foto: Igor Miličić/Arhiv

, u 10 sati počinjeza nadolazeću utakmicu protiv, kako lokalno, tako i online. Dakle, do tada pa do četvrtka, 22. siječnja 2026. do 9 sati ulaznice mogu kupiti isključivoNK Osijek za sezonu 25/26., a osobe koje postanu članovi - automatski odmah ostvaruju pravo kupovine ulaznica u zaštićenom razdoblju. Od četvrtka u 10 sati krećebez ikakvih uvjeta i trajat će do nedjelje, 25. siječnja, kada je i dan odigravanja spomenutog prvenstvenog dvoboja. Dakako, osim u slučaju da se ranije rasprodaju sve dostupne ulaznice. Opcija „“ također je dostupna od ponedjeljka u 10 i iskoristiva je do nedjelje u 13:45 sati. Riječ je o mogućnosti ustupanja mjesta na tribini godišnjih pretplatnika nekom drugom aktivnom članu NK Osijek. Ovu je opciju moguće realizirati isključivo online.Radno vrijeme stadionskih blagajni, odnosno Ticket pointa bit će od ponedjeljka do subote u vremenu, a u nedjelju. Što se tiče prodaje putem interneta, jasno je da od 0-24 možete realizirati kupovinu ulaznica i to također od ponedjeljka u 10, zaključno s nedjeljom u 18:30 sati.1. Ako osoba posjeduje godišnju ulaznicu s njom ostvaruje pravo ulaska na stadion za nadolazeću utakmicu protiv GNK Dinamo. Na osnovu svog članstva ne može kupiti ulaznicu za drugu osobu u zaštićenom dijelu prodaje.2. Osoba koja posjeduje članstvo u NK Osijek može ulaznicu po članskoj cijeni kupiti isključivo za sebe odnosno na svoje ime i prezime.3. Osoba u bilo čije ime može kupiti ulaznicu uz pridržavanje gore navedenih pravila i posjedovanje podataka osobe kojoj planira kupiti ulaznicu (ime i prezime, datum rođenja, OIB).4. Jedna fizička osoba može kupiti maksimalno 5 ulaznica, uz pridržavanje gore navedenih pravila i uvjeta prodaje.5. Na ulazima će se pregledavati osobni dokumenti koji se moraju podudarati s podacima na ulaznici.6. Promjene osobnih podataka vlasnika nakon kupovine ulaznice ne mogu se raditi.7. Online kupovina nije moguća bez važećeg OIB-a, svi strani državljani koji ne posjeduju OIB ulaznice mogu kupiti isključivo na stadionskim blagajnama.8. Zabranjena su obilježja gostujućeg kluba na svim tribinama Opus Arene, osim na za to predviđenom sektoru Sjever B4.