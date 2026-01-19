Korisničko ime: Lozinka:
Naslovna Forum 031 Galerija 031 Oglasi 031 Novi korisnik!
Novosti
Najave i reporti
Kolumne
Gost priče
Interaktiv
Podrška
O nama



Vijesti::Communis
Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..


DHMZ prognoza: Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. U unutrašnjosti lokalno magla. Jutarnja temperatura -5°C, a dnevna do 1°C.

Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da za danas nema planiranih radova.

Bez plina

Bez vode

Program za kino i kazalište:
Kazalište

Kino:
- Kino Urania [15.-21.01.2026.] [program]
- CineStar Osijek [15.-21.01.2026.] [program]

Događaji:
- GISKO: Izložba "Od izvornika do prijevoda: 19. godišnja izložba Društva hrvatskih književnih prevodilaca" @ Ogranak Jug II
- GISKO: Izložba slikarskih radova "Odrazi raznolikosti"
- Kulturni centar Osijek: Predstava "Bilo jednom na Brijunima"



 Stranica prilagođena ispisu
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)




Advertisement
Advertisement

Štenci francusko...
Štenci francuskog buld...
BANKOVNI KREDITI...
BANKOVNI KREDITI...
Mini Pudla. pre...
Na prodaju stenad mini...
Persijski hrt salu...
Persijski hrt saluki š...

Moj profil

Korisničko ime:
Lozinka:


Zaboravljena lozinka
Novi korisnik!

Posjetitelji

Ukupno online:154

Registrirani online (): Nitko


[Iscrpnije...]

Objektiv031

Snježna Tvrđa