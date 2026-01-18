Savršeni trenutak u zraku: Nagrađena BMX fotografija Samira Kurtagića
18.01.2026. 10:30
Jedna od dvije dodijeljene nagrade na Izložbi sportske fotografije u Zadru pripala je Samiru Kurtagiću, osnivaču Pannonian Challengea – najvećeg festivala ekstremnih sportova u regiji, koji ove godine obilježava 27 godina postojanja. Samir Kurtagić je ujedno i glavni fotograf tog događaja, a iza sebe ima 20 godina profesionalnog fotografskog iskustva.
Nagrađena fotografija snimljena je u osječkom skate parku i prikazuje impresivan BMX trik u zraku. Kurtagić je izjavio kako trik nije bio slučajan, već planiran:
"Trik je bio planiran i jedan je od više njih koji je snimljen toga dana. Nije snimljen na natjecanju".
Dodao je kako je kod ekstremne fotografije ključno razumjeti sport:
"Kod ove vrste fotografije odnosno extreme fotografije je najbitnije poznavati sport i kako trik izgleda i kada je najbolje ga snimiti. Upravo zato je i ova vrsta sporta najteža za fotografirati".
Tehnička strana fotografije
Za snimanje je korišten Canon Mark II i fish-eye objektiv od 15 mm. Kurtagić je rekao da mu iskustvo u ovom sportu i fotografiji olakšava posao:
"Kada poznaješ materiju ovog sporta, a kao osnivač Pannonian Challengea koji ove godine puni 27 godina i kao fotograf 20 godina i ujedno glavni fotograf događaja, jako dobro se snalazim i nije mi bilo previše izazovno uhvatiti pokret odnosno trik u najboljem momentu".
Značaj fotografije
Samir Kurtagić je istaknuo kako mu ova fotografija ima posebnu vrijednost zbog savršenih uvjeta:
"Fotografija mi znači zasigurno jer se pogodilo sjajno svjetlo, zalazak u kombinaciji sa studijskom rasvjetom koji je rezultirao upravo ono što je i zamišljeno".
Dodao je da mu je ovakva vrsta fotografije draža od onih koje nastaju tijekom samih događaja:
"Napomenuo bih da mi je ova vrsta fotografije puno draža nego fotografije koje stvaram tokom samog događaja".
Tekst: Senad Tokić
Foto: Samir Kurtagić
