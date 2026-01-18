Izložbi sportske fotografije u Zadru

Jedna od dvije dodijeljene nagrade napripala je, osnivaču– najvećeg festivala ekstremnih sportova u regiji, koji ove godine obilježava 27 godina postojanja. Samir Kurtagić je ujedno i glavni fotograf tog događaja, a iza sebe imaprofesionalnog fotografskog iskustva.Nagrađena fotografija snimljena je u osječkom skate parku i prikazuje impresivan. Kurtagić je izjavio kako trik nije bio slučajan, već planiran:Dodao je kako je kodključno razumjeti sport:".Za snimanje je korišteni fish-eye objektiv od 15 mm. Kurtagić je rekao da mu iskustvo u ovom sportu i fotografiji".Samir Kurtagić je istaknuo kako mu ova fotografija imazbog savršenih uvjeta:".Dodao je da mu je ovakva vrsta fotografije draža od onih koje nastaju tijekom samih događaja: