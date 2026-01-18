101 tisuće stranih radnika

ograničava

nova, stroža pravila

morat će učiti

primjeren smještaj

znatno produljuje

Ivan Crnov

Od dana kad ste aplicirali stranog radnika vi ste dobili od burze rada pozitivno mišljenje ili negativno mišljenje u roku od tri do pet dana. Sad se to uvećalo za jedno mjesec dva

tri godine

veći

nepravilnosti i zabranilo

Ivan Vidiš

smanjili broj

nemaju problema

101.300 stranih radnika

BiH i Srbije

Nepal, Filipini i Indija

postaje ključ

Foto: Pexels.com/Ilustracija

U Hrvatskoj trenutačno radi više od, no masovni uvoz uskoro se značajno. U iduća dva tjedna stupaju na snagu– strani radnicihrvatski jezik, a poslodavci im osigurati. Istodobno, država pojačava kontrole, zbog čega se postupak zapošljavanjaAgencije već osjećaju posljedice., suvlasnik agencije za uvoz radnika, kaže kako sada cijeli proces traje šest do devet mjeseci.“, objašnjava Crnov, dodajući da je uvoz pao 30 do 40 posto.Iako se radne dozvole izdaju na, uvjeti su stroži – potreban jefinancijski promet, obavezne su zadužnice, a nove tvrtke ne mogu odmah uvoziti radnike.Ministarstvo rada kod 11 agencija utvrdilo jeim daljnji rad.Državni tajnikističe kako su stroži uvjetinovih agencija i zahtjeva, dok ozbiljni poslodavciPrema podacima MUP-a, u Hrvatskoj radi, najviše iz, a među azijskim zemljama prednjače. Upravo znanje hrvatskog jezikaza njihovu bolju integraciju – za osnovno sporazumijevanje potrebno je tri do šest mjeseci učenja.