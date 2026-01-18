Kraj masovnog uvoza? Hrvatska pooštrava pravila za strane radnike
18.01.2026. 9:26
U Hrvatskoj trenutačno radi više od 101 tisuće stranih radnika, no masovni uvoz uskoro se značajno ograničava. U iduća dva tjedna stupaju na snagu nova, stroža pravila – strani radnici morat će učiti hrvatski jezik, a poslodavci im osigurati primjeren smještaj. Istodobno, država pojačava kontrole, zbog čega se postupak zapošljavanja znatno produljuje.
Agencije već osjećaju posljedice. Ivan Crnov, suvlasnik agencije za uvoz radnika, kaže kako sada cijeli proces traje šest do devet mjeseci.
„Od dana kad ste aplicirali stranog radnika vi ste dobili od burze rada pozitivno mišljenje ili negativno mišljenje u roku od tri do pet dana. Sad se to uvećalo za jedno mjesec dva“, objašnjava Crnov, dodajući da je uvoz pao 30 do 40 posto.
Iako se radne dozvole izdaju na tri godine, uvjeti su stroži – potreban je veći financijski promet, obavezne su zadužnice, a nove tvrtke ne mogu odmah uvoziti radnike.
Ministarstvo rada kod 11 agencija utvrdilo je nepravilnosti i zabranilo im daljnji rad.
Državni tajnik Ivan Vidiš ističe kako su stroži uvjeti smanjili broj novih agencija i zahtjeva, dok ozbiljni poslodavci nemaju problema.
Prema podacima MUP-a, u Hrvatskoj radi 101.300 stranih radnika, najviše iz BiH i Srbije, a među azijskim zemljama prednjače Nepal, Filipini i Indija. Upravo znanje hrvatskog jezika postaje ključ za njihovu bolju integraciju – za osnovno sporazumijevanje potrebno je tri do šest mjeseci učenja.
Foto: Pexels.com/Ilustracija
