[FOTO] Osijek u znaku najboljih vina - svečano otvoren 11. WineOS by Graševina Croatica
16.01.2026. 18:51
Uz svečanu zdravicu i prve čaše baranjskog pjenušca, u Gospodarskom centru Osječko-baranjske županije otvoreno je 11. izdanje sajma vina, delicija i ugodnoga življenja WineOS by Graševina Croatica, najveće i najznačajnije vinsko-gastronomske manifestacije istočne Hrvatske.
Čast da ove godine budu kume sajma pripala je prof. dr. sc. Mariji Ham s Ekonomskog fakulteta u Osijeku, osječkoj fotografkinji i umjetnici Marini Buljubašić Vojnović te istaknutoj glumici Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku Ivani Soldo Čabraja, koje su simboličnom zdravicom svečano otvorile WineOS i time označile početak dvodnevnog vinskog događanja koje Osijek ponovno stavlja na kartu najvažnijih eno-gastro destinacija u Hrvatskoj.
Jedanaestim izdanjem WineOS je zakoračio u svoje drugo desetljeće, potvrđujući kontinuirani rast i razvoj, od skromnih početaka u Arheološkom muzeju do suvremenog sajamskog prostora u kojem se treću godinu zaredom okupljaju vinari, proizvođači delicija, stručnjaci i zaljubljenici u vino iz cijele regije i šire.
Prepoznatljivim identitetom i snažnim utjecajem na vinsku i gastronomsku scenu istoka zemlje. Ovdje se danas susreću struka, proizvođači i publika koja zna prepoznati kvalitetu. Upravo ta sinergija daje snagu sajmu i jamči mu dugoročnu održivost – rekao je Boris Ocić, predsjednik Udruge Dekanter i jedan od organizatora sajma.
Direktor strukovnog udruženja Graševina Croatica, Tomislav Panenić, naglasio je važnost zajedništva slavonskih i podunavskih vinara koji kroz WineOS dobivaju snažnu platformu za promociju svojih vina.
- Graševina Croatica s ponosom stoji uz WineOS jer ovaj sajam na najbolji način prezentira potencijal naše vinske regije i podiže vidljivost domaćih vina - rekao je Panenić.
Da je WineOS by Graševina Croatica danas ozbiljna poslovna platforma na kojoj se ostvaruju suradnje i otvaraju nova tržišta za domaće proizvođače, potvrdio je Igor Mikulić ističući kako Hrvatska gospodarska komora prepoznaje značaj ove vinske manifestacije koju će podržavati i ubuduće.
Ravnatelj Hrvatske agencije za poljoprivredu, Hrvoje Hefer, istaknuo je kako WineOS promovira kvalitetu domaće proizvodnje i potiče razvoj cijelog poljoprivredno-prehrambenog sektora, dok je Jure Galić, voditelj Odjela za potporu i koordinaciju turističkih zajednica Hrvatske turističke zajednice, naglasio važnost sajma za turističku promociju Osijeka i istoka Hrvatske.
- WineOS je izvrstan primjer kako se eno-gastro ponuda pretvara u snažan turistički proizvod - poručio je Galić.
U ime Grada Osijeka, izaslanik gradonačelnika Mato Lukić istaknuo je kako je WineOS postao nezaobilazan dio identiteta grada.
- Osijek se ovih dana s razlogom naziva vinskim dnevnim boravkom Hrvatske, a drago mi je vidjeti da iz godine u godinu sve više raste i razvija se - rekao je Lukić.
Kontinuiranu podršku sajmu od njegova trećeg izdanja pruža i Osječko-baranjska županija.
- Ovakvi projekti potvrđuju potencijal Slavonije i Baranje te jačaju njihovu prepoznatljivost na nacionalnoj i međunarodnoj razini. Osječko-baranjska županija podržava razvoj vinarstva i vinogradarstva i ukupne eno-gastro turističke ponude. Upravo je ona značajan segment i razlog dolazaka turista kojih je iz godine u godinu sve više - istaknula je županica Nataša Tramišak.
Ovogodišnje, najveće izdanje WineOS-a održava se pod pokroviteljstvom Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva i Ministarstva turizma i sporta.
- Ministarstvo turizma i sporta uvijek sa zadovoljstvom podupire projekte koji jačaju konkurentnost destinacije i produžuju sezonu, a ova je manifestacija upravo primjer toga. Vino je važan dio hrvatskog identiteta, a vinski turizam je sve jači motiv dolaska u destinaciju. Eno-gastro motiv je u top 5 motiva dolazaka u Hrvatsku – rekla je ravnateljica Uprave za održivi razvoj i javnu turističku infrastrukturu Ministarstva turizma i sporta Sandra Posavec.
Uz pokroviteljstvo ministarstava, suorganizatori sajma su i Osječko-baranjska županija i Grad Osijek, uz partnere HGK, HAPIH, PU osječko-baranjsku, OTP banku, vodu Maya, Podravku, Filir, Turističku zajednicu Grada Osijeka i Turističku zajednicu Osječko-baranjske županije, kao i Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.
- Drago mi je da mogu posjetitelje i organizatore pozdraviti u ime predsjednika Vlade Andreja Plenkovića. U Hrvatskoj imamo 17 tisuća hektara, od čega je gotovo pedeset posto pod graševinom - rekao je državni tajnik Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Marinko Beljo, ujedno izaslanik predsjednika Vlade RH.
Tijekom današnjeg i sutrašnjeg dana posjetitelje očekuje bogat program, više od stotinu izlagača, vrhunska vina i delicije, Podravka Cooking Show, vođene vinske ture, atraktivni HAPIH Blind Date, kao i niz stručnih masterclass radionica koje vode renomirani sommelieri. WineOS je otvoren i sutra, a Osijek će još jedan dan živjeti u ritmu vina, gastronomije i ugodnog druženja.
Foto: Damir Varmuža/Piksel photography
