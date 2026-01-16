Gospodarskom centru Osječko-baranjske županije

Foto: Damir Varmuža/Piksel photography

Uz svečanu zdravicu i prve čaše baranjskog pjenušca, uotvoreno je 1najveće i najznačajnije vinsko-gastronomske manifestacije istočne Hrvatske.Čast da ove godine budu kume sajma pripala je prof. dr. sc.s Ekonomskog fakulteta u Osijeku, osječkoj fotografkinji i umjetnicite istaknutoj glumici Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku, koje su simboličnom zdravicom svečano otvorile WineOS i time označile početak dvodnevnog vinskog događanja koje Osijek ponovno stavlja na kartu najvažnijih eno-gastro destinacija u Hrvatskoj.Jedanaestim izdanjem WineOS je zakoračio u svoje drugo desetljeće, potvrđujući, od skromnih početaka u Arheološkom muzeju do suvremenog sajamskog prostora u kojem se treću godinu zaredom okupljaju vinari, proizvođači delicija, stručnjaci i zaljubljenici u vino iz cijele regije i šire.– rekao je, predsjednik Udruge Dekanter i jedan od organizatora sajma.Direktor strukovnog udruženja Graševina Croatica,, naglasio je važnost zajedništva slavonskih i podunavskih vinara koji kroz WineOS dobivaju snažnu platformu za promociju svojih vina.- rekao je Panenić.Da je WineOS by Graševina Croatica danasna kojoj se ostvaruju suradnje i otvarajuza domaće proizvođače, potvrdio je Igor Mikulić ističući kako Hrvatska gospodarska komora prepoznaje značaj ove vinske manifestacije koju će podržavati i ubuduće.Ravnatelj Hrvatske agencije za poljoprivredu,istaknuo je kako WineOS promovira kvalitetu domaće proizvodnje i potiče razvoj cijelog poljoprivredno-prehrambenog sektora, dok jevoditelj Odjela za potporu i koordinaciju turističkih zajednica Hrvatske turističke zajednice, naglasio važnost sajma za turističku promociju Osijeka i istoka Hrvatske.- poručio je Galić.U ime Grada Osijeka, izaslanik gradonačelnikaistaknuo je kako je WineOS postao nezaobilazan dio identiteta grada.- rekao je Lukić.Kontinuiranu podršku sajmu od njegova trećeg izdanja pruža i Osječko-baranjska županija.- istaknula je županicaOvogodišnje, najveće izdanje WineOS-a održava se pod pokroviteljstvom M– rekla je ravnateljica Uprave za održivi razvoj i javnu turističku infrastrukturu Ministarstva turizma i sportaUz pokroviteljstvo ministarstava, suorganizatori sajma su i Osječko-baranjska županija i Grad Osijek, uz partnere HGK, HAPIH, PU osječko-baranjsku, OTP banku, vodu Maya, Podravku, Filir, Turističku zajednicu Grada Osijeka i Turističku zajednicu Osječko-baranjske županije, kao i Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.- rekao je državni tajnik Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, ujedno izaslanik predsjednika Vlade RH.Tijekom današnjeg i sutrašnjeg dana posjetitelje očekuje, više od stotinu izlagača, vrhunska vina i delicije, Podravka Cooking Show, vođene vinske ture, atraktivni HAPIH Blind Date, kao i niz stručnih masterclass radionica koje vode renomirani sommelieri. WineOS je otvoren i sutra, a Osijek će još jedan dan živjeti u ritmu vina, gastronomije i ugodnog druženja.