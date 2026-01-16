Policija istražila prijetnje djelatnicima socijalne skrbi putem društvenih mreža
16.01.2026. 12:09
Policijski službenici Policijske postaje Vinkovci dovršili su kriminalističko istraživanje nad 65-godišnjim hrvatskim državljaninom zbog sumnje u javno poticanje na nasilje i mržnju prema djelatnicima javne ustanove.
Sumnja se da je muškarac 12. siječnja na društvenoj mreži Facebook, putem svog profila, javno objavio sadržaj kojim se poziva na nasilje i mržnju. Nakon dovršenog istraživanja, protiv njega je podnesena kaznena prijava te je predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave vukovarsko-srijemske.
Općinsko državno odvjetništvo u Vinkovcima potvrdilo je da je osumnjičenik, rođen 1960. godine, ispitan zbog kaznenog djela prijetnje prema većem broju službenih osoba u vezi s njihovim radom. Prema navodima, komentirajući članak o radu Centra za socijalnu skrb Vinkovci, objavio je komentar kojim je, kako se sumnja, pokušao zastrašiti djelatnike Hrvatskog zavoda za socijalni rad Vinkovci.
U objavi je aludirao na tragičan događaj u Centru za socijalnu skrb u Đakovu, gdje su ranije ubijena dva djelatnika, navodeći da bi se takav čin trebao „višestruko ponoviti“.
Državno odvjetništvo zatražilo je određivanje istražnog zatvora zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, no sudac istrage Županijskog suda u Vukovaru taj je prijedlog odbio. Najavljena je žalba na donesenu odluku.
