Foto: Osijek031.com/Ilustracija

dovršili sunad 65-godišnjim hrvatskim državljaninom zbog sumnje uprema djelatnicima javne ustanove.Sumnja se da je muškarac 12. siječnja na društvenoj mreži Facebook, putem svog profila, javno objavio sadržaj kojim se poziva na. Nakon dovršenog istraživanja, protiv njega je podnesenate je predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave vukovarsko-srijemske.potvrdilo je da je osumnjičenik, rođen 1960. godine, ispitan zbog kaznenog djela prijetnje prema većem broju službenih osoba u vezi s njihovim radom. Prema navodima, komentirajući članak o radu, objavio je komentar kojim je, kako se sumnja, pokušaodjelatnike Hrvatskog zavoda za socijalni rad Vinkovci.U objavi je aludirao nau Centru za socijalnu skrb u Đakovu, gdje su ranije ubijena dva djelatnika, navodeći da bi se takav čin trebao „“.Državno odvjetništvo zatražilo je određivanjezbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, no sudac istrage Županijskog suda u Vukovaru taj je prijedlog. Najavljena je žalba na donesenu odluku.