Korisničko ime: Lozinka:
Naslovna Forum 031 Galerija 031 Oglasi 031 Novi korisnik!
Novosti
Najave i reporti
Kolumne
Gost priče
Interaktiv
Podrška
O nama



Vijesti::Communis
Policijski službenici Policijske postaje Vinkovci dovršili su kriminalističko istraživanje nad 65-godišnjim hrvatskim državljaninom zbog sumnje u javno poticanje na nasilje i mržnju prema djelatnicima javne ustanove.

Sumnja se da je muškarac 12. siječnja na društvenoj mreži Facebook, putem svog profila, javno objavio sadržaj kojim se poziva na nasilje i mržnju. Nakon dovršenog istraživanja, protiv njega je podnesena kaznena prijava te je predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave vukovarsko-srijemske.

Općinsko državno odvjetništvo u Vinkovcima potvrdilo je da je osumnjičenik, rođen 1960. godine, ispitan zbog kaznenog djela prijetnje prema većem broju službenih osoba u vezi s njihovim radom. Prema navodima, komentirajući članak o radu Centra za socijalnu skrb Vinkovci, objavio je komentar kojim je, kako se sumnja, pokušao zastrašiti djelatnike Hrvatskog zavoda za socijalni rad Vinkovci.

U objavi je aludirao na tragičan događaj u Centru za socijalnu skrb u Đakovu, gdje su ranije ubijena dva djelatnika, navodeći da bi se takav čin trebao „višestruko ponoviti“.

Državno odvjetništvo zatražilo je određivanje istražnog zatvora zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, no sudac istrage Županijskog suda u Vukovaru taj je prijedlog odbio. Najavljena je žalba na donesenu odluku.


Foto: Osijek031.com/Ilustracija


 Stranica prilagođena ispisu
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)




Advertisement
Advertisement

Američka Akita šte...
Odgajivacnica TOP WINN...
Prelepo štene pudl...
Prodajem prelepo štene...
Australijski ovčar...
Štenci Australijskog o...
Štenci francusko...
Štenci francuskog buld...

Moj profil

Korisničko ime:
Lozinka:


Zaboravljena lozinka
Novi korisnik!

Posjetitelji

Ukupno online:175

Registrirani online (1): Dino8090


[Iscrpnije...]

Objektiv031

Snježna Tvrđa