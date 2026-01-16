Korisničko ime: Lozinka:
Vijesti::Communis
Danas, 16. siječnja počela je isplata nacionalne naknade za starije osobe za prosinac 2025. korisnicima računa otvorenih u poslovnim bankama.

Nacionalnu naknadu za starije osobe dobit će 19 188 korisnika (80,32 % žena i 19,68 % muškaraca), za što je osigurano 2.958.226,95 eura iz Državnog proračuna.

Podsjetimo, od početka prošle godine nacionalna naknada za starije osobe iznosi 154,50 eura.


Foto: Osijek031.com/Ilustracija


Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)




