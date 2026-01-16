isplata nacionalne naknade za starije osobe

19 188 korisnika

2.958.226,95 eura

154,50 eura.

Foto: Osijek031.com/Ilustracija

Danas, 16. siječnja počela jeza prosinac 2025. korisnicima računa otvorenih u poslovnim bankama.Nacionalnu naknadu za starije osobe dobit će(80,32 % žena i 19,68 % muškaraca), za što je osiguranoiz Državnog proračuna.Podsjetimo, od početka prošle godine nacionalna naknada za starije osobe iznosi