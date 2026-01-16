Korisničko ime: Lozinka:
Vijesti::Communis
Dopunsko zdravstveno osiguranje HZZO-a od 1. veljače poskupljuje s dosadašnjih 9 na 15 eura mjesečno. Ipak, mnoge građane zbunile su obavijesti o obnovi polica koje su ovih dana zaprimili, a na kojima je i dalje navedena stara cijena.

Iz HZZO-a pojašnjavaju da su takve obavijesti poslane prije odluke Upravnog vijeća te da se nove više ne šalju. Građani će aktualni iznos i razliku u cijeni moći provjeriti putem službene web-stranice Zavoda.

S druge strane, iz Hrvatske udruge za zaštitu potrošača upozoravaju da građani imaju pravo plaćati iznos naveden u zaprimljenim obavijestima te smatraju da je postupanje HZZO-a nejasno i neprihvatljivo.

"Obrazloženje koje je dalo HZZO-o je doista neracionalno, da ne kažem nerazumno. Ne može se nekome poslati obavijest, a onda reći: 'Hej, mi smo to poskupjeli, pa ćete sada plaćati po povećanom iznosu", rekla je Ana Knežević iz Hrvatske udruge za zaštitu potrošača za Dnevnik Nove TV.


Objavio: Redakcija 031




