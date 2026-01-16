OŠ Bilje dobila moderne uvjete za jednosmjensku nastavu
16.01.2026. 10:12
Županica Nataša Tramišak je u pratnji ravnateljice Osnovne škole Bilje Vlatke Hmelik i načelnika Općine Bilje Željka Cickaja obišla završene građevinske radove na rekonstrukciji i dogradnji OŠ Bilje za potrebe jednosmjenske nastave.
Istaknula je kako je ovo prva od velikih investicija u dogradnju i rekonstrukciju osnovnih škola na području OBŽ-a, kako bi se osigurali infrastrukturni preduvjeti za jednosmjensku nastavu. - Škola je dograđena blagovaonicom, dvjema učionicama i kabinetom te zadovoljava sve moderne standarde. Zadovoljni smo i dinamikom radova na drugim školama, s obzirom na plan uvođenja cjelodnevne nastave do kraja 2027. godine u svih 19 osnovnih škola na području županije. čestitam i ravnateljici Osnovne škole Bilje, načelniku Općine Bilje, ali i svim učenicima i profesorima u ovoj školi koji su dobili kvalitetne i moderne uvjete za rad – kazala je županica. Dodala je i kako ju raduje informacija o povećanom broju upisa djece u osnovne škole i vrtiće, zahvaljujući povratku sve većeg broja obitelji koje su prije 10-15 godina otišle u inozemstvo. – Broj od 167 djece koja su upisana ili u vrtiće, ili u naše škole zaista nas ispunjava optimizmom – naglasila je županica.
Načelnik Općine Bilje Željko Cickaj zahvalio je županici i Osječko-baranjskoj županiji na projektu dogradnje OŠ Bilje. - Zadovoljni smo ovom i svim drugim investicijama koje se odvijaju na području naše općine, a posebno kada je riječ o ulaganjima u djecu i mlade. Hvala svima koji su sudjelovali u ovom projektu i realizirali ga u kratkom vremenskom roku - rekao je Cickaj.
Ravnateljica OŠ Bilje Vlatka Hmelik izrazila je zadovoljstvo što će škola u dogledno vrijeme, odnosno po dobitku uporabne dozvole, dobiti mogućnost rada u jednoj smjeni. - Zahvaljujem županici i svima drugima na uloženim sredstvima i trudu oko izgradnje i dogradnje OŠ Bilje. U Organizacijskom smislu, za naših 266 učenika i njihove roditelje to će jako puno značiti, jer će se moći više posvetiti izvannastavnim aktivnostima. Osim novih učionica, dobili smo novu blagovanicu koja nam je bila dugogodišnji san, da učenici mogu uživati u hrani koju im pripremaju naše kuharice - istaknula je ravnateljica.
Ukupna vrijednost projekta iznosi 675.000 eura (EU sredstva iznose 661.862,75, a sredstva OBŽ-a 13.137,25 eura).
Tekst i foto: OBŽ
