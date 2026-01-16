Nataša Tramišak

Škola je dograđena blagovaonicom, dvjema učionicama i kabinetom te zadovoljava sve moderne standarde. Zadovoljni smo i dinamikom radova na drugim školama, s obzirom na plan uvođenja cjelodnevne nastave do kraja 2027. godine u svih 19 osnovnih škola na području županije. čestitam i ravnateljici Osnovne škole Bilje, načelniku Općine Bilje, ali i svim učenicima i profesorima u ovoj školi koji su dobili kvalitetne i moderne uvjete za rad – kazala je županica. Dodala je i kako ju raduje informacija o povećanom broju upisa djece u osnovne škole i vrtiće, zahvaljujući povratku sve većeg broja obitelji koje su prije 10-15 godina otišle u inozemstvo. – Broj od 167 djece koja su upisana ili u vrtiće, ili u naše škole zaista nas ispunjava optimizmom

Zadovoljni smo ovom i svim drugim investicijama koje se odvijaju na području naše općine, a posebno kada je riječ o ulaganjima u djecu i mlade. Hvala svima koji su sudjelovali u ovom projektu i realizirali ga u kratkom vremenskom roku

Zahvaljujem županici i svima drugima na uloženim sredstvima i trudu oko izgradnje i dogradnje OŠ Bilje. U Organizacijskom smislu, za naših 266 učenika i njihove roditelje to će jako puno značiti, jer će se moći više posvetiti izvannastavnim aktivnostima. Osim novih učionica, dobili smo novu blagovanicu koja nam je bila dugogodišnji san, da učenici mogu uživati u hrani koju im pripremaju naše kuharice

Tekst i foto: OBŽ

