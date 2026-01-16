Provjerite koje trgovine rade ove nedjelje, 18. siječnja
16.01.2026. 9:31
Trgovine tijekom godine smiju raditi 16 nedjelja, a trgovine i trgovački centri sami biraju koje će to nedjelje biti.
U nastavku možete provjeriti koje će trgovine i trgovački centri biti otvoreni ove nedjelje u Osijeku:
Konzum - Sjenjak, Vijenac I. Meštrović, Vladimira Nazora od 8:00 do 13:00 sati
Lidl - [Zatvoreno]
Plodine - Huttlerova od 7:00 do 22:00 sata
Studenac - Stjepana Radića od 8:00 do 22:00 sata
Eurospin - Ulica Josipa Jurja Strossmayera od 7:00 do 20:00 sati
Kaufland - [Zatvoreno]
Spar - Strossmayerova od 7:00 do 21:00 sat
NTL - Trg Ljudevita Gaja od 7:00 do 12:00 sati
BOSO - od 6:00 do 00:00 sati
Portanova - [Zatvoreno]
Mall Osijek - od 9:00 do 21:00 sat
Emmezeta - [Zatvoreno]
Retail park Gacka - [Zatvoreno]
Pevex - [Zatvoreno]
Metro - [Zatvoreno]
Stop shop Osijek - [Zatvoreno]
Retail park Retfala Nova - [nema objavljeno radno vrijeme]
Napomena: Radno vrijeme trgovina preuzeto je s njihovih web stranica.
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
Komentari (0)