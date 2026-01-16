Kad zima pokaže zube, vino grije: počinje vrijeme Vinkova u Slavoniji i Baranji
16.01.2026. 8:39
Posljednja dva tjedna zima je ozbiljno pokazala zube, a mraz, magla i minusi pretvorili su Slavoniju i Baranju u razglednicu u bijelo-sivim tonovima. No, dok se priroda privremeno umirila, u vinogradima se budi ono najveselije: vinska zima. Upravo u ovo doba godine, kad se najlakše grijemo dobrim društvom i čašom vina, započinje vrijeme Vinkova – tradicionalnog blagoslova vinograda i početka nove vinogradarske godine, koji Slavoniju i Baranju pretvara u pozornicu zimskih vinskih proslava. Ako se pozabavimo brojevima, ove nam je zime hladnoća omogućila i nešto rijetko i dragocjeno. U pojedinim vinogradima ubrano je grožđe za prvu ledenu berbu nakon 11 godina, na čarobnih –11˚C.
Uz blagdan svetog Vinka, kad uobičajeno počinju zimsko-proljetni radovi u vinogradu, vezani su brojni tradicijski običaji među vinarima. To je ponajprije posveta vinove loze i vinograda, u nadi i vjerovanju da će godina biti uspješna, bez iznenadnog mraza, ledenih oluja i štetnika, uz puno grožđa i kvalitetnog vina. Upravo zato, okupljeni gosti i prijatelji vinogradara, lozu toga dana škrope svetom vodom te ju „časte“ veselom pjesmom i darovima iz pušnice, poput najukusnijih kobasica, švargla i kulena.
Vjeruje se… ako se na dan sv. Vinka do podneva snijeg u vinogradu rastopi dovoljno da se stvore lokvice u kojima se vrapci mogu okupati, vinari će se najesen kupati dobrom u vinu. Ako je sušni dan, vina neće biti. Koliko vina tog dana vinogradar popije, takav će mu biti i urod. Kako na blagdan sv. Vinka započinje i zimska rezidba u vinogradu, odrezanu grančicu odnosi se u kuću, da na toplom propupa, a prema broju pupova vinogradar će doznati kakva će biti ovogodišnja berba…
U Slavoniji i dijelu Podunavlja nazivaju ga i Vinkovo, Vincekovo ili Vincelovo, u feričanačkom kraju i Vince, dok će vas baranjski vinari uoči ili na sam blagdan 22. siječnja pozvati da s njima u vinogradu i podrumu proslavite Vincešku.
Većina vinskih podruma u Slavoniji i Baranji otvorena je u uobičajenom radnom vremenu uoči i na sam dan Sv. Vinka, a iako će mnogi vinogradari proslaviti s prijateljima, neće odbiti ni slučajnog dobronamjernog veselog gosta a iako će mnogi vinogradari proslaviti s prijateljima, neće odbiti ni slučajnog dobronamjernog veselog gosta uz važnu "tradicijsku" napomenu: vinar vas časti vinom, a vi njega pečenom kobasicom koju ćete podijeliti u slast!
U popisu niže provjerite koji vas slavonski, baranjski i podunavski vinari ovog Vinkova pozivaju da se s njima proveselite, okrijepite domaćim vinom, pečenim kobasicama, „ljutim“ čobancem, fiš-paprikašem, grahom iz glinenog ćupa i drugim delicijama, pa uz tamburaše zajedno nazdravite uspješnoj vinogradarskoj godini.
WineOS - sajam vina (16.-17.1.)
Kad siječanjski mraz zaledi Dravu, Osijek se pretvara u središte vinskog svijeta. Već spomenuta ledena berba nakon 11 godina na -11˚C tako je ove godine prigodno poslužila i kao tiha, ali snažna vinska najava već 11. po redu WineOS-a. Sajam vina, delicija i ugodnog življenja, WineOS, i u svojoj će 11. godini okupiti vinare s istoka Hrvatske, ali rado ugostiti i prijatelje iz drugih vinskih regija. Tijekom dva dana masterclass radionica i degustacija, čak će i potpuni vinski amateri ondje uz stručne predavače i poznate sommeliere naučiti mnogo o kulturi ispijanja vina.
Vinogorje Feričanci-Našice
17.1.2026., Večer vina u perivoju, Našice. Uživajte u okusima mladog vina i slavonskih delicija te uz zvuk tamburice u perivoju dvorca Pejačević proslavite dan sv. Vinka zaštitnika vinara i vinogradara. Turistička zajednica i Grad Našice organiziraju tradicionalnu “Večer vina u Perivoju” uz šetnju i vinsku degustaciju. Informacije i rezervacije: www.facebook.com/visitnasice
23.1.2026., Stari podrum, Feričanci. Otvorena vrata, stari podrum, čaša vina u ruci te mirisi pečene kobasice i slanine – u ritmu slavonskog veselja u vinariji Enosophia slavi se Vince.
Informacije i rezervacije: www.facebook.com/enosophia.croatia, 098 427 653, [email protected]
Vinogorje Erdut
24.1.2026., Vinkovo 2026. u Erdutskom vinogorju, Dalj. Udruga vinogradara i vinara “Erdut na Dunavu” i Turistička zajednica Općine Erdut organiziraju proslavu Vinkova, u subotu 24. siječnja 2026., u restoranu Stari mlin u Dalju, s početkom u 18 sati. Sve okupljene očekuje kuhano vino dobrodošlice, večera uz bogatu ponudu domaćih specijaliteta (juhu, bogate plate s više vrsta mesa poput bunceka, kobasica i piletine, te izbor priloga od kiselog kupusa i krumpira uz sezonske salate) i vrhunska vina lokalnih vinara uz nastup StoPosto banda i zabavu do 1 sat iza ponoći.
Informacije i rezervacije: 092 123 92 93 (Marko); 095 338 36 36 (Ivana), www.facebook.com/erdut.na.dunavu
Vinogorje Đakovo-Mandićevac-Trnava
22.1.2026., Povodom proslava Dana općine Trnava uz blagdan zaštitnika općine Sv. Vinka u 10:30h održati će se Sveta misa u župi Našašća svetog križa u Trnavi, nakon koje slijedi posveta vinograda i vina u podrumima Đakovačko-osječke nadbiskupije.
Informacije: www.opcina-trnava.hr
Vinogorje Baranja
17.1.2026., Etno kuća Martinov, Zmajevac. Od 12 do 20 sati, u ponudi će biti vina vinarije OPG Martinov, uz domaću baranjsku zimsku kuhinju: kiseli kupus, koljenica, grah u ćupu, sarma. Hrana i piće se naplaćuju po cjeniku, uz tradicionalne slastice gratis. Za putnike namjernike, u ponudi je i apartman smješten uz tipični tradicijski vinski podrum.
Informacije i rezervacije: 091 517 59 98, www.etnokucamartinov.com.hr, www.facebook.com/opgmartinov
22.1.2026., Vinotočje Gerštmajer, Zmajevac. Na blagdan Sv. Vinka, u vinotočju Gerštmajer odvija se već tradicionalna proslava, a na pečenu kobasicu na ražnju, grah sa dimljenim rebrima i kušanje mladog vina pozvani su svi zaljubljenici u vrhunsko vino i tradicionalnu baranjsku kuhinju.
23.1.2026., Restoran Piroš Čizma, Suza. U petak, dan nakon blagdana Sv. Vinka, restoran Piroš Čizma priređuje večeru uz baranjska vina, tradicionalna jela i živu glazbu.
Informacije i rezervacije: www.facebook.com/piroscizma24, www.piroscizma.hr
24.1.2026., Vinarija i restoran Josić, Zmajevac. Tradicionalno uz sv. Vinka vinarija i restoran Josić organizira poseban program uz živu glazbu i prigodni menu.
Informacije i rezervacije: 099 736 5945, www.josic.hr, www.facebook.com/restoranjosic
24.1.2026., Vinarija Kusić, Zmajevac. Tradicionalno uz Sv. Vinka vinarija Kusić priređuje prikaz blagoslova vinograda i mladog vina, a sve dobronamjerne posjetitelje i ljubitelje njihovih vina rado će ugostiti u svome tradicijskom vinskom podrumu Gatoru u Zmajevcu (nedaleko restorana Josić).
Informacije: www.facebook.com/podrumikusic
Winter Wine & Walk (21.2.)
Vino i Podunavlje nerazdvojni su u svako doba godine, ali zimska vinska šetnja ima posebnu čar. Ona najveća, Baranja Winter Wine & Walk (21.2.), vodi devet kilometara dugom stazom kroz vinske prijestolnice Suzu i Zmajevac, a sudionici mogu uživati u blagodatima vinskih podruma uz nezaobilazne zimske baranjske delicije. Možda je hladno, ali zime nema, jer uz vinske čaše posjetitelje čeka i obvezna zimska oprema kao što su tople kapice, kabanice i druga iznenađenja.
Foto: Nenad Milić i Dubrako Franjin
Uz blagdan svetog Vinka, kad uobičajeno počinju zimsko-proljetni radovi u vinogradu, vezani su brojni tradicijski običaji među vinarima. To je ponajprije posveta vinove loze i vinograda, u nadi i vjerovanju da će godina biti uspješna, bez iznenadnog mraza, ledenih oluja i štetnika, uz puno grožđa i kvalitetnog vina. Upravo zato, okupljeni gosti i prijatelji vinogradara, lozu toga dana škrope svetom vodom te ju „časte“ veselom pjesmom i darovima iz pušnice, poput najukusnijih kobasica, švargla i kulena.
Vjeruje se… ako se na dan sv. Vinka do podneva snijeg u vinogradu rastopi dovoljno da se stvore lokvice u kojima se vrapci mogu okupati, vinari će se najesen kupati dobrom u vinu. Ako je sušni dan, vina neće biti. Koliko vina tog dana vinogradar popije, takav će mu biti i urod. Kako na blagdan sv. Vinka započinje i zimska rezidba u vinogradu, odrezanu grančicu odnosi se u kuću, da na toplom propupa, a prema broju pupova vinogradar će doznati kakva će biti ovogodišnja berba…
U Slavoniji i dijelu Podunavlja nazivaju ga i Vinkovo, Vincekovo ili Vincelovo, u feričanačkom kraju i Vince, dok će vas baranjski vinari uoči ili na sam blagdan 22. siječnja pozvati da s njima u vinogradu i podrumu proslavite Vincešku.
Većina vinskih podruma u Slavoniji i Baranji otvorena je u uobičajenom radnom vremenu uoči i na sam dan Sv. Vinka, a iako će mnogi vinogradari proslaviti s prijateljima, neće odbiti ni slučajnog dobronamjernog veselog gosta a iako će mnogi vinogradari proslaviti s prijateljima, neće odbiti ni slučajnog dobronamjernog veselog gosta uz važnu "tradicijsku" napomenu: vinar vas časti vinom, a vi njega pečenom kobasicom koju ćete podijeliti u slast!
U popisu niže provjerite koji vas slavonski, baranjski i podunavski vinari ovog Vinkova pozivaju da se s njima proveselite, okrijepite domaćim vinom, pečenim kobasicama, „ljutim“ čobancem, fiš-paprikašem, grahom iz glinenog ćupa i drugim delicijama, pa uz tamburaše zajedno nazdravite uspješnoj vinogradarskoj godini.
WineOS - sajam vina (16.-17.1.)
Kad siječanjski mraz zaledi Dravu, Osijek se pretvara u središte vinskog svijeta. Već spomenuta ledena berba nakon 11 godina na -11˚C tako je ove godine prigodno poslužila i kao tiha, ali snažna vinska najava već 11. po redu WineOS-a. Sajam vina, delicija i ugodnog življenja, WineOS, i u svojoj će 11. godini okupiti vinare s istoka Hrvatske, ali rado ugostiti i prijatelje iz drugih vinskih regija. Tijekom dva dana masterclass radionica i degustacija, čak će i potpuni vinski amateri ondje uz stručne predavače i poznate sommeliere naučiti mnogo o kulturi ispijanja vina.
Vinogorje Feričanci-Našice
17.1.2026., Večer vina u perivoju, Našice. Uživajte u okusima mladog vina i slavonskih delicija te uz zvuk tamburice u perivoju dvorca Pejačević proslavite dan sv. Vinka zaštitnika vinara i vinogradara. Turistička zajednica i Grad Našice organiziraju tradicionalnu “Večer vina u Perivoju” uz šetnju i vinsku degustaciju. Informacije i rezervacije: www.facebook.com/visitnasice
23.1.2026., Stari podrum, Feričanci. Otvorena vrata, stari podrum, čaša vina u ruci te mirisi pečene kobasice i slanine – u ritmu slavonskog veselja u vinariji Enosophia slavi se Vince.
Informacije i rezervacije: www.facebook.com/enosophia.croatia, 098 427 653, [email protected]
Vinogorje Erdut
24.1.2026., Vinkovo 2026. u Erdutskom vinogorju, Dalj. Udruga vinogradara i vinara “Erdut na Dunavu” i Turistička zajednica Općine Erdut organiziraju proslavu Vinkova, u subotu 24. siječnja 2026., u restoranu Stari mlin u Dalju, s početkom u 18 sati. Sve okupljene očekuje kuhano vino dobrodošlice, večera uz bogatu ponudu domaćih specijaliteta (juhu, bogate plate s više vrsta mesa poput bunceka, kobasica i piletine, te izbor priloga od kiselog kupusa i krumpira uz sezonske salate) i vrhunska vina lokalnih vinara uz nastup StoPosto banda i zabavu do 1 sat iza ponoći.
Informacije i rezervacije: 092 123 92 93 (Marko); 095 338 36 36 (Ivana), www.facebook.com/erdut.na.dunavu
Vinogorje Đakovo-Mandićevac-Trnava
22.1.2026., Povodom proslava Dana općine Trnava uz blagdan zaštitnika općine Sv. Vinka u 10:30h održati će se Sveta misa u župi Našašća svetog križa u Trnavi, nakon koje slijedi posveta vinograda i vina u podrumima Đakovačko-osječke nadbiskupije.
Informacije: www.opcina-trnava.hr
Vinogorje Baranja
17.1.2026., Etno kuća Martinov, Zmajevac. Od 12 do 20 sati, u ponudi će biti vina vinarije OPG Martinov, uz domaću baranjsku zimsku kuhinju: kiseli kupus, koljenica, grah u ćupu, sarma. Hrana i piće se naplaćuju po cjeniku, uz tradicionalne slastice gratis. Za putnike namjernike, u ponudi je i apartman smješten uz tipični tradicijski vinski podrum.
Informacije i rezervacije: 091 517 59 98, www.etnokucamartinov.com.hr, www.facebook.com/opgmartinov
22.1.2026., Vinotočje Gerštmajer, Zmajevac. Na blagdan Sv. Vinka, u vinotočju Gerštmajer odvija se već tradicionalna proslava, a na pečenu kobasicu na ražnju, grah sa dimljenim rebrima i kušanje mladog vina pozvani su svi zaljubljenici u vrhunsko vino i tradicionalnu baranjsku kuhinju.
23.1.2026., Restoran Piroš Čizma, Suza. U petak, dan nakon blagdana Sv. Vinka, restoran Piroš Čizma priređuje večeru uz baranjska vina, tradicionalna jela i živu glazbu.
Informacije i rezervacije: www.facebook.com/piroscizma24, www.piroscizma.hr
24.1.2026., Vinarija i restoran Josić, Zmajevac. Tradicionalno uz sv. Vinka vinarija i restoran Josić organizira poseban program uz živu glazbu i prigodni menu.
Informacije i rezervacije: 099 736 5945, www.josic.hr, www.facebook.com/restoranjosic
24.1.2026., Vinarija Kusić, Zmajevac. Tradicionalno uz Sv. Vinka vinarija Kusić priređuje prikaz blagoslova vinograda i mladog vina, a sve dobronamjerne posjetitelje i ljubitelje njihovih vina rado će ugostiti u svome tradicijskom vinskom podrumu Gatoru u Zmajevcu (nedaleko restorana Josić).
Informacije: www.facebook.com/podrumikusic
Winter Wine & Walk (21.2.)
Vino i Podunavlje nerazdvojni su u svako doba godine, ali zimska vinska šetnja ima posebnu čar. Ona najveća, Baranja Winter Wine & Walk (21.2.), vodi devet kilometara dugom stazom kroz vinske prijestolnice Suzu i Zmajevac, a sudionici mogu uživati u blagodatima vinskih podruma uz nezaobilazne zimske baranjske delicije. Možda je hladno, ali zime nema, jer uz vinske čaše posjetitelje čeka i obvezna zimska oprema kao što su tople kapice, kabanice i druga iznenađenja.
Foto: Nenad Milić i Dubrako Franjin
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)