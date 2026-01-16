Korisničko ime: Lozinka:
Naslovna Forum 031 Galerija 031 Oglasi 031 Novi korisnik!
Novosti
Najave i reporti
Kolumne
Gost priče
Interaktiv
Podrška
O nama



Vijesti::Communis
Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..


DHMZ prognoza: Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. U unutrašnjosti osobito ujutro i navečer ponegdje magla. Jutarnja temperatura 1°C, a dnevna do 5°C.

Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da za danas nema planiranih radova.

Bez plina

Bez vode

Program za kino i kazalište:
Kazalište
- Peti Tjedan bajki: šest čarobnih predstava za male i velike
- Dječje kazalište [13.-18.01.2026.] [program]

Kino:
- Kino Urania [15.-21.01.2026.] [program]
- CineStar Osijek [15.-21.01.2026.] [program]

Događaji:
- GISKO: Izložba "Od izvornika do prijevoda: 19. godišnja izložba Društva hrvatskih književnih prevodilaca" @ Ogranak Jug II
- GISKO: Izložba slikarskih radova "Odrazi raznolikosti"
- Muzej Slavonije: Vodstvo za građanstvo kroz izložbu "Dajem Vam u ruku tamburu: Josip i Leopold Rohrbacher, osječki graditelji glazbala"
- Galerija Knifer: Otvorenje izložbe "Iznad tkanja"
- WineOS 2026.



 Stranica prilagođena ispisu
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)




Advertisement
Advertisement

Najmanje pudle, od...
Najmanje pudle, od naj...
Welsh Corgi Pembro...
Prelepi štenci Welsh C...
Pomeranski Špic ...
Primamo rezervacije za...
Toy pudla, žensko ...
Odgajivačnica "Team AS...

Moj profil

Korisničko ime:
Lozinka:


Zaboravljena lozinka
Novi korisnik!

Posjetitelji

Ukupno online:168

Registrirani online (1): Redakcija 031


[Iscrpnije...]

Objektiv031

Osječka Tvrđa