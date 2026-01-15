vinskog spektakla godine

16. i 17. siječnja 2026.

Gospodarskog centra Osječko-baranjske županije

WineOS by Graševina Croatica, 11. izdanje sajma vina, delicija i ugodnog življenja

najrelevantniji

2.800 četvornih metara

150 izlagača

800 etiketa vina i destilata

Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Mađarske, Sjeverne Makedonije, Slovenije, Italije, Francuske, Španjolske, Argentine i Moldavije.

vina, gastronomije i edukacije

Cooking Show by Podravka

vinske ture

od 15 do 18 sati

Hrvatskog sommelier kluba

Masterclass radionice

HAPIH Blind Date

People’s Choice

Udruga Dekanter

Osječko-baranjske županije i Grada Osijeka

Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva te Ministarstva turizma i sporta

15 sati

Foto: WineOs

Svega nas jedan dan dijeli dona istoku Hrvatske. Osijek ćeponovno postati središte vinske i gastronomske scene. U prostoruodržava sekoji je s godinama izrastao uvinski događaj na istoku Hrvatske i simbolično otvara novu vinsku godinu.Na više odizložbenog prostora predstavit će se više ods okoiz Hrvatske i inozemstva. Posjetitelji će imati priliku kušati vina izProgram WineOS-a donosi idealan spoj. Na glavnoj pozornici posjetitelje očekujegdje će vrhunski chefovi pripremati izabrana jela i otkrivati kulinarske tajne, a posjetitelji će moći besplatno kušati njihove delicije, uz naglasak na sljubljivanje hrane i vina.Edukativni dio sajma ove godine donosi i stručno vođene, koje se održavaju svaki puni sat, uz prijave na štandu. Ture vode priznati stručnjaci s područja sommelierstva i vinske edukacije. Posjetitelje očekuju i, namijenjene svima koji žele produbiti svoje znanje o vinima i vinskim stilovima.Zanimljiv i interaktivan sadržaj donosi i, gdje će se posjetitelji okušati u slijepim vinskim kušanjima i vinskim dvobojima, testirajući svoja osjetila i znanje u prepoznavanju vinskih etiketa.I ove nas godine očekuje, izbor najboljih WineOS vina prema glasovima publike. Posjetitelji će imati priliku birati svoje favorite, a svi koji glasuju i ostave kontakt sudjeluju u nagradnom izvlačenju za vrijedne nagrade.WineOS by Graševina Croatica organizirauz suorganizatora udrugu Graševina Croatica te uz snažnu potporui brojnih institucionalnih i gospodarskih partnera. Sajam ove godine nosi i pokroviteljstvo. Poseban naglasak stavljen je na B2B, čime WineOS potvrđuje svoju ulogu ključne platforme za umrežavanje vinara, ugostitelja, hotelijera, distributera i poslovnih posjetitelja.Već sutra uWineOS otvara svoja vrata, a Osijek ponovno postaje domaćin vinske priče koja spaja kvalitetu, znanje i doživljaj. Ulaznice možete kupiti na ulazu u Gospodarski centar, te u sustavu Eventim. Svi ste dobrodošli!