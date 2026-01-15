WineOS by Graševina Croatica: Osijek ovog vikenda ponovno u znaku vina
15.01.2026. 17:18
Svega nas jedan dan dijeli do vinskog spektakla godine na istoku Hrvatske. Osijek će 16. i 17. siječnja 2026. ponovno postati središte vinske i gastronomske scene. U prostoru Gospodarskog centra Osječko-baranjske županije održava se WineOS by Graševina Croatica, 11. izdanje sajma vina, delicija i ugodnog življenja koji je s godinama izrastao u najrelevantniji vinski događaj na istoku Hrvatske i simbolično otvara novu vinsku godinu.
Na više od 2.800 četvornih metara izložbenog prostora predstavit će se više od 150 izlagača s oko 800 etiketa vina i destilata iz Hrvatske i inozemstva. Posjetitelji će imati priliku kušati vina iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Mađarske, Sjeverne Makedonije, Slovenije, Italije, Francuske, Španjolske, Argentine i Moldavije.
Program WineOS-a donosi idealan spoj vina, gastronomije i edukacije. Na glavnoj pozornici posjetitelje očekuje Cooking Show by Podravka gdje će vrhunski chefovi pripremati izabrana jela i otkrivati kulinarske tajne, a posjetitelji će moći besplatno kušati njihove delicije, uz naglasak na sljubljivanje hrane i vina.
Edukativni dio sajma ove godine donosi i stručno vođene vinske ture, koje se održavaju svaki puni sat od 15 do 18 sati, uz prijave na štandu Hrvatskog sommelier kluba. Ture vode priznati stručnjaci s područja sommelierstva i vinske edukacije. Posjetitelje očekuju i Masterclass radionice, namijenjene svima koji žele produbiti svoje znanje o vinima i vinskim stilovima.
Zanimljiv i interaktivan sadržaj donosi i HAPIH Blind Date, gdje će se posjetitelji okušati u slijepim vinskim kušanjima i vinskim dvobojima, testirajući svoja osjetila i znanje u prepoznavanju vinskih etiketa.
I ove nas godine očekuje People’s Choice, izbor najboljih WineOS vina prema glasovima publike. Posjetitelji će imati priliku birati svoje favorite, a svi koji glasuju i ostave kontakt sudjeluju u nagradnom izvlačenju za vrijedne nagrade.
WineOS by Graševina Croatica organizira Udruga Dekanter uz suorganizatora udrugu Graševina Croatica te uz snažnu potporu Osječko-baranjske županije i Grada Osijeka i brojnih institucionalnih i gospodarskih partnera. Sajam ove godine nosi i pokroviteljstvo Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva te Ministarstva turizma i sporta. Poseban naglasak stavljen je na B2B, čime WineOS potvrđuje svoju ulogu ključne platforme za umrežavanje vinara, ugostitelja, hotelijera, distributera i poslovnih posjetitelja.
Već sutra u 15 sati WineOS otvara svoja vrata, a Osijek ponovno postaje domaćin vinske priče koja spaja kvalitetu, znanje i doživljaj. Ulaznice možete kupiti na ulazu u Gospodarski centar, te u sustavu Eventim. Svi ste dobrodošli!
Foto: WineOs
Na više od 2.800 četvornih metara izložbenog prostora predstavit će se više od 150 izlagača s oko 800 etiketa vina i destilata iz Hrvatske i inozemstva. Posjetitelji će imati priliku kušati vina iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Mađarske, Sjeverne Makedonije, Slovenije, Italije, Francuske, Španjolske, Argentine i Moldavije.
Program WineOS-a donosi idealan spoj vina, gastronomije i edukacije. Na glavnoj pozornici posjetitelje očekuje Cooking Show by Podravka gdje će vrhunski chefovi pripremati izabrana jela i otkrivati kulinarske tajne, a posjetitelji će moći besplatno kušati njihove delicije, uz naglasak na sljubljivanje hrane i vina.
Edukativni dio sajma ove godine donosi i stručno vođene vinske ture, koje se održavaju svaki puni sat od 15 do 18 sati, uz prijave na štandu Hrvatskog sommelier kluba. Ture vode priznati stručnjaci s područja sommelierstva i vinske edukacije. Posjetitelje očekuju i Masterclass radionice, namijenjene svima koji žele produbiti svoje znanje o vinima i vinskim stilovima.
Zanimljiv i interaktivan sadržaj donosi i HAPIH Blind Date, gdje će se posjetitelji okušati u slijepim vinskim kušanjima i vinskim dvobojima, testirajući svoja osjetila i znanje u prepoznavanju vinskih etiketa.
I ove nas godine očekuje People’s Choice, izbor najboljih WineOS vina prema glasovima publike. Posjetitelji će imati priliku birati svoje favorite, a svi koji glasuju i ostave kontakt sudjeluju u nagradnom izvlačenju za vrijedne nagrade.
WineOS by Graševina Croatica organizira Udruga Dekanter uz suorganizatora udrugu Graševina Croatica te uz snažnu potporu Osječko-baranjske županije i Grada Osijeka i brojnih institucionalnih i gospodarskih partnera. Sajam ove godine nosi i pokroviteljstvo Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva te Ministarstva turizma i sporta. Poseban naglasak stavljen je na B2B, čime WineOS potvrđuje svoju ulogu ključne platforme za umrežavanje vinara, ugostitelja, hotelijera, distributera i poslovnih posjetitelja.
Već sutra u 15 sati WineOS otvara svoja vrata, a Osijek ponovno postaje domaćin vinske priče koja spaja kvalitetu, znanje i doživljaj. Ulaznice možete kupiti na ulazu u Gospodarski centar, te u sustavu Eventim. Svi ste dobrodošli!
Foto: WineOs
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)