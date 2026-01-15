Zimska shopping sezona

Portanovi

najzanimljiviju fazu

drugi krug sezonskih sniženja

atraktivniji

bogata

nudi sadržaje

Twisti Club

od 17 do 18 sati.

maskota panda Twisti

četvrtka, 15. siječnja 2026.

Snježni Twisti ritam

pronaći pravi poklon

Portanova poklon karticu

besplatnu posudbu dječjih kolica

Baby Center kolica

Važna napomena za planiranje posjeta

neće raditi

prilagođenom radnom vremenu

pametna kupnja i dobra zabava

[Sponzorirani članak]

ulazi u svoju– u tijeku je, što znači da su popusti sada još, a ponuda i dalje iznimno. Ovo je idealan trenutak za pametnu kupnju jer su brojni omiljeni komadi dodatno sniženi, dok su izlozi i dalje puni zimske garderobe, obuće, modnih dodataka i raznih potrepština koje vrijedi uloviti upravo sada. Ako ste čekali pravi trenutak za dobru kupnju – sada je to to.Uz shopping, Portanova i daljeza cijelu obitelj., omiljeno mjesto zabave za najmlađe, održava se svakog četvrtkaDjecu ondje dočekuje, koji sudjeluje u svim aktivnostima – igra se, pleše, bodri male natjecatelje i stvara nezaboravnu atmosferu. Društvene igre, kreativne radionice, sport i ples samo su dio programa, a najspretnije uvijek očekuju i slatka Twister iznenađenja.Ovog, na rasporedu je plesna radionica „“. Mališani će zaplesati uz zimske pjesmice, sudjelovati u mini plesnim izazovima i igrama, dok će se Twisti, kao glavni zabavljač, pobrinuti da osmijeha i dobre energije ne nedostaje.Za sve koji i dalje imaju misiju „“, Portanova nudi rješenje bez stresa –. Iako je glavna sezona darivanja iza nas, najbolji su pokloni ionako oni koje si dragi ljudi biraju sami. Vi birate iznos, a oni poklon – praktično, elegantno i bez rizika od pogrešne procjene veličine, boje ili stila.Podsjećamo i na dodatnu pogodnost za roditelje –na Info pultu u prizemlju. Novalagana su, jednostavna za korištenje, olakšavaju shopping i čine boravak mališanima još ugodnijim.: ovu nedjelju trgovine u Portanovi. Drugi kat centra radit će prema, ali drugačije nego ostalim neradnim nedjeljama, zbog kratkotrajnih radova u centru. Radno vrijeme drugog kata, kao i detalje o radnom vremenu do kraja siječnja, provjerite na službenoj web stranici Portanove.Vidimo se u Portanovi – mjestu gdje sesavršeno spajaju.