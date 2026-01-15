Korisničko ime: Lozinka:
Vijesti::Život031
Zimska shopping sezona u Portanovi ulazi u svoju najzanimljiviju fazu – u tijeku je drugi krug sezonskih sniženja, što znači da su popusti sada još atraktivniji, a ponuda i dalje iznimno bogata. Ovo je idealan trenutak za pametnu kupnju jer su brojni omiljeni komadi dodatno sniženi, dok su izlozi i dalje puni zimske garderobe, obuće, modnih dodataka i raznih potrepština koje vrijedi uloviti upravo sada. Ako ste čekali pravi trenutak za dobru kupnju – sada je to to.

Uz shopping, Portanova i dalje nudi sadržaje za cijelu obitelj. Twisti Club, omiljeno mjesto zabave za najmlađe, održava se svakog četvrtka od 17 do 18 sati. Djecu ondje dočekuje maskota panda Twisti, koji sudjeluje u svim aktivnostima – igra se, pleše, bodri male natjecatelje i stvara nezaboravnu atmosferu. Društvene igre, kreativne radionice, sport i ples samo su dio programa, a najspretnije uvijek očekuju i slatka Twister iznenađenja.

Ovog četvrtka, 15. siječnja 2026., na rasporedu je plesna radionica „Snježni Twisti ritam“. Mališani će zaplesati uz zimske pjesmice, sudjelovati u mini plesnim izazovima i igrama, dok će se Twisti, kao glavni zabavljač, pobrinuti da osmijeha i dobre energije ne nedostaje.

Za sve koji i dalje imaju misiju „pronaći pravi poklon“, Portanova nudi rješenje bez stresa – Portanova poklon karticu. Iako je glavna sezona darivanja iza nas, najbolji su pokloni ionako oni koje si dragi ljudi biraju sami. Vi birate iznos, a oni poklon – praktično, elegantno i bez rizika od pogrešne procjene veličine, boje ili stila.

Podsjećamo i na dodatnu pogodnost za roditelje – besplatnu posudbu dječjih kolica na Info pultu u prizemlju. Nova Baby Center kolica lagana su, jednostavna za korištenje, olakšavaju shopping i čine boravak mališanima još ugodnijim.

Važna napomena za planiranje posjeta: ovu nedjelju trgovine u Portanovi neće raditi. Drugi kat centra radit će prema prilagođenom radnom vremenu, ali drugačije nego ostalim neradnim nedjeljama, zbog kratkotrajnih radova u centru. Radno vrijeme drugog kata, kao i detalje o radnom vremenu do kraja siječnja, provjerite na službenoj web stranici Portanove.

Vidimo se u Portanovi – mjestu gdje se pametna kupnja i dobra zabava savršeno spajaju.

[Sponzorirani članak]


Objavio: Redakcija 031




