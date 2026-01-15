Orkestar iz Pečuha i Tom Borrow donose glazbenu magiju u dvoranu Franjo Krežma
15.01.2026. 11:10
Početak godine u Krežminom ciklusu u znaku je Čajkovskog, Ravela i Stravinskog i to u izvedbi orkestra Panonske filharmonije iz Pečuha pod ravnanjem dirigenta Nicolòa Umberta Forona i nastup pijanista Toma Borrowa u Dvorani Franjo Krežma.
U nedjelju, 18. siječnja 2026., s početkom u 20:00 sati nastavlja se koncertni niz Krežminog ciklusa u Dvorani Franjo Krežma.
Krežmin ciklus u goste dovodi orkestar Panonske filharmonije iz susjednog nam Pečuha pod dirigentskim vodstvom Nicolòa Umberta Forona. Mladi Foron, premda još nije napunio 30 godina, višestruko je nagrađivani dirigent koji je najprije osvojio brojna natjecanja mladih dirigenata po Europi i svijetu, a zatim ravnao orkestrima poput Londonskog simfonijskog orkestra, Mozarteum orkestra iz Salzburga, Francuskog nacionalnog orkestra, bečkih Kamerista i brojnih drugih na prestižnim koncertnim pozornicama. O njegovoj dirigentskoj izvrsnosti u prilog govori i činjenica da mu je ponuđeno mjesto asistenta dirigenta Londonskog simfonijskog orkestra, dužnost koju, uz ostale svjetske angažmane, trenutno obnaša.
Dugačak je i impresivan popis orkestara s kojima je i pijanist Tom Borrow pozvan nastupiti: Cleveland orkestar, Baltimore Symphony, Atlanta Symphony, St. Louis Symphony, Pittsburgh Symphony, London Philharmonic, BBC Symphony Orchestra, Berlin Konzerthaus Orchestra Danski nacionalni orkestar….Rođen u Tel Avivu 2000.-godine, glazbena kritika za njega kaže da se „u svijetu koji vrvi darovitim mladim pijanistima, (upravo) Borrow ističe dodirom koji je istodobno lagan i snažan, prožet osobitim žarom.“ (The Cleveland Plain Dealer).
Pijanist Tom Borrow u pratnji Panonske filharmonije izvest će poznati Klavirski koncert u b-molu P.I. Čajkovskoga, a u nastavku koncertnog programa slušat ćemo i Une barque sur l'océan (Ship on the Ocean) – treći stavak Ravelove suite Miroir te Stravinskijevu Petrušku u izvedbi Panonske filharmonije.
Koncert je dio pretplatničkog Krežminog ciklusa Kulturnog centra Osijek. Svi posjetitelji s cjelogodišnjim i polugodišnjim pretplatničkim ulaznicama imaju svoje mjesto na koncertu u nedjelju.
Pojedinačne ulaznice za koncert Panonske filharmonije u prodaji su na porti Kulturnog centra Osijek i online, putem sustava Core-event.co.
Foto: Kristijan Cimer
Foto: Kristijan Cimer
