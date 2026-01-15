Korisničko ime: Lozinka:
Vijesti::Communis
Snijeg i padaline su iza nas, a pred nama je sunčan, ali hladan vikend. Danas će biti sunčano, a prema kraju dana magla. Dnevna temperatura do 8°C.

U petak će biti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, ujutro i navečer je moguća magla. Jutarnja temperatura oko nule, a dnevna do 4°C.

Subota donosi pretežno vedro vrijeme. Uz slab do umjeren istočni vjetar jutarnja temperatura do -1°C, a dnevna do 4°C.

Sunčano vrijeme se nastavlja i u nedjelju. Uz pretežno vedro vrijeme i slab do umjeren istočni vjetar jutarnja temperatura do -5°C, a dnevna do -1°C.


Foto: Osijek031.com


Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)




