Snijeg i padaline

sunčan

sunčano

magla

8°C

promjenjivo oblačno

sunčanim razdobljima

magla

nule

4°C

pretežno vedro vrijeme

-1°C

4°C

vedro vrijeme

-5°C

-1°C

Foto: Osijek031.com

su iza nas, a pred nama je, ali hladan vikend. Danas će biti, a prema kraju dana. Dnevna temperatura doU petak će bitisa, ujutro i navečer je moguća. Jutarnja temperatura oko, a dnevna doSubota donosi. Uz slab do umjeren istočni vjetar jutarnja temperatura do, a dnevna doSunčano vrijeme se nastavlja i u nedjelju. Uz pretežnoi slab do umjeren istočni vjetar jutarnja temperatura do, a dnevna do