Vijesti::Communis
Policijski službenici policijske postaje Đakovo proveli su kriminalističko istraživanje, kojim su utvrdili postojanje osnovane sumnje da su 32-godišnjak s područja Našica i 29-godišnjak s područja Đakova počinili kazneno djelo teške krađe, i to od kraja studenog do polovice prosinca prošle godine na području Đakova.

Naime, osnovano se sumnja da je dvojac u vremenskom razdoblju provalio u prostor osnovne škole iz koje su ukrali više računala. Pritom su pričinili materijalnu štetu od oko 5.400 eura, izvijestili su iz policije.

Policijski službenici su jučer temeljem naloga suda obavili pretragu doma i drugih prostorija kojom prilikom su pronašli nekoliko računala.

Protiv osumnjičenih slijedi posebno izvješće Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku.


Foto: Pixabay.com/Ilustracija


Objavio: Redakcija 031




