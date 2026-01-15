Velika zapljena u Slavoniji: Policija i carina razotkrili ilegalnu duhansku "tvornicu" u Pleternici
15.01.2026. 10:04
Carinski službenici Carinskog ureda Slavonski Brod u suradnji s policijskim službenicima Policijske uprave Požeško-slavonske, a temeljem naloga Županijskog suda izvršili su u Pleternici pretragu osobnog vozila i stambenog objekta u vlasništvu 52-godišnjeg hrvatskog državljanina.
Prilikom pretrage pronađeno je i privremeno oduzeto 2.021,64 kg duhana u listu, 21,36 kg sitno rezanog duhana, elektromotorna rezačica duhana, gotovina u iznosu od 42.800,00 eura, ovlaživač i preša za duhan. Na duhansku sirovinu niti duhanske prerađevine nije obračunata i plaćena trošarina, izvijestili su iz Carinske uprave.
Zbog osnovane sumnje u počinjenje kaznenog djela iz čl. 264. st. 1. Kaznenog zakona podnijet će se kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu protiv 52-godišnjeg hrvatskog državljanina te će se donijeti rješenje o obračunu i naplati trošarine na duhanske prerađevine i duhansku sirovinu u iznosu od 259.257,97 eura.
Foto: Carinska uprava
Prilikom pretrage pronađeno je i privremeno oduzeto 2.021,64 kg duhana u listu, 21,36 kg sitno rezanog duhana, elektromotorna rezačica duhana, gotovina u iznosu od 42.800,00 eura, ovlaživač i preša za duhan. Na duhansku sirovinu niti duhanske prerađevine nije obračunata i plaćena trošarina, izvijestili su iz Carinske uprave.
Zbog osnovane sumnje u počinjenje kaznenog djela iz čl. 264. st. 1. Kaznenog zakona podnijet će se kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu protiv 52-godišnjeg hrvatskog državljanina te će se donijeti rješenje o obračunu i naplati trošarine na duhanske prerađevine i duhansku sirovinu u iznosu od 259.257,97 eura.
Foto: Carinska uprava
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)