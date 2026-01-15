Carinski službenici Carinskog ureda Slavonski Brod

Policijske uprave Požeško-slavonske

Pleternici

52-godišnjeg

2.021,64 kg duhana

21,36 kg

elektromotorna rezačica duhana, gotovina u iznosu od 42.800,00 eura, ovlaživač i preša za duhan

kaznena prijava

obračunu i naplati

259.257,97 eura

Foto: Carinska uprava

u suradnji s policijskim službenicima, a temeljem naloga Županijskog suda izvršili su upretragu osobnog vozila i stambenog objekta u vlasništvuhrvatskog državljanina.Prilikom pretrage pronađeno je i privremeno oduzetou listu,sitno rezanog duhana,. Na duhansku sirovinu niti duhanske prerađevine nije obračunata i plaćena trošarina, izvijestili su iz Carinske uprave.Zbog osnovane sumnje u počinjenje kaznenog djela iz čl. 264. st. 1. Kaznenog zakona podnijet će senadležnom državnom odvjetništvu protiv 52-godišnjeg hrvatskog državljanina te će se donijeti rješenje otrošarine na duhanske prerađevine i duhansku sirovinu u iznosu od