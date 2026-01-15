Korisničko ime: Lozinka:
Vijesti::Communis
U Hrvatskoj je tijekom sezone gripe 2025./2026., zaključno s 11. siječnja 2026. godine, zaprimljeno ukupno 36.320 prijava oboljelih od gripe. U 2. tjednu godine evidentirano je 2.375 novih prijava, što je treći uzastopni tjedan pada broja oboljelih.

Prijave gripe pristigle su iz svih županija, a najviša stopa prijava na 100.000 stanovnika u 2. tjednu zabilježena je u Karlovačkoj i Ličko-senjskoj županiji.

Kao i prethodnih sezona, najviše oboljelih bilježi se među djecom predškolske i školske dobi, dok je najniža stopa incidencije u osoba starijih od 65 godina.

U usporedbi s istim razdobljem prošlih sezona, ovogodišnja sezona gripe započela je ranije. Od listopada do sredine siječnja zaprimljeno je znatno više prijava nego u istom razdoblju prošle sezone. U tom je razdoblju hospitalizirana 1.621 osoba, od kojih 113 u jedinicama intenzivnog liječenja. Prošle sezone u isto vrijeme hospitalizirano je 302 oboljelih, a 22 su liječena u JIL-u.

Tijekom ove sezone prijavljeno je 29 smrtnih ishoda povezanih s gripom i njezinim komplikacijama, ponajviše među starijim osobama i kroničnim bolesnicima.

Prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, u posljednjem tjednu 22 % testiranih uzoraka bilo je pozitivno na gripu. U svim pozitivnim uzorcima potvrđen je virus gripe A, pri čemu dominira podtip H3N2.


Foto: Osijek031.com/Arhiv


Objavio: Redakcija 031




