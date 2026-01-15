Hrvatskoj

je tijekom sezone gripe 2025./2026., zaključno s 11. siječnja 2026. godine, zaprimljeno ukupnooboljelih od gripe. U 2. tjednu godine evidentirano je, što je treći uzastopni tjedanoboljelih.Prijave gripe pristigle su iz svih županija, a najviša stopa prijava na 100.000 stanovnika u 2. tjednu zabilježena je uKao i prethodnih sezona, najviše oboljelih bilježi se među, dok je najniža stopa incidencije u osoba starijih od 65 godina.U usporedbi s istim razdobljem prošlih sezona, ovogodišnja sezona gripe započela je. Od listopada do sredine siječnja zaprimljeno jenego u istom razdoblju prošle sezone. U tom je razdoblju hospitalizirana, od kojihu jedinicama intenzivnog liječenja. Prošle sezone u isto vrijemeje, asu liječena u JIL-u.Tijekom ove sezone prijavljeno jepovezanih s gripom i njezinim komplikacijama, ponajviše među starijim osobama i kroničnim bolesnicima.Prema podacima, u posljednjem tjednutestiranih uzoraka bilo je pozitivno na gripu. U svim pozitivnim uzorcima potvrđen je virus gripe A, pri čemu dominira podtip H3N2.