Mejia stigao na Opus Arenu: Kolumbijac potpisao trogodišnji ugovor s NK Osijekom
15.01.2026. 8:29
Priča se, zapravo, trebala realizirati idućega ljeta, no stvari su se posložile tako da je David Mateo Mejia Moscoso u NK Osijek stigao već ove zime. S obzirom na činjenicu da nije odlučio potpisati novi ugovor s HNK Vukovar '91, nije s dosadašnjim suigračima krenuo na pripreme, a sve je pomno pratio sportski direktor Alen Petrović i u dogovoru s trenerom Željkom Sopićem – krenuo u akciju. Mladi je Kolumbijac (22) brzo postao zagrijan za opciju dolaska na Opus Arenu, a kako je postignut dogovor s Vukovarcima, potpisao je trogodišnji ugovor s Bijelo-plavima i priključio se u Antalyji.
Osjećam se počašćeno, jako zahvalno i sretno. Osijek je veliki klub u Hrvatskoj, zato je to pravi korak za mene i moju obitelj. Nisam nešto posebno razmišljao, znao sam od početka da ću prihvatiti ovu ponudu, rekao je Mejia.
„Stigao sam u veliki klub“
Bio je u stalnom kontaktu s Petrovićem, a dok nije stigao u Tursku održavao je kondiciju i trenirao kako bi se što spremniji pridružio novim suigračima.
Znao sam već prije dva tjedna da će to biti – to. Jednostavno sam tako odlučio i to sam i rekao svom zastupniku. Sretan sam ovakvim raspletom situacije. Priznajem da sam bio i pomalo nervozan dok se sve nije finaliziralo jer to ide uz takva iščekivanja. I evo me sada ovdje, nosim bijelo-plavu opremu. Napokon sam stigao u ovaj veliki klub.
I Vukovar i on osobno imali su zapaženu polusezonu jer se nije previše očekivalo od novog prvoligaša, no pokazali su da mogu biti sasvim konkurentni.
Za mene osobno je bilo zaista odlično. Stekao sam puno korisnog iskustva radeći s trenerom Silviom Čabrajom koji mi je dao šansu i ukazao povjerenje. Rekao bih da mi je pomogao biti boljim igračem iz dana u dan. Rastao sam i kao pojedinac, a postajao sve korisniji i za cijelu momčad. Vukovaru je ovo prva sezona u HNL-u, mislim da smo imali puno dobrih utakmica i ostavili dobar dojam. Ne sumnjam da će oni još puno napredovati, međutim, sada sam u Osijeku i samo o tomu razmišljam, kako ovdje pružiti sve što znam i mogu.
Upotrebljiv na svim pozicijama u veznom redu
Jasna je osnovna zadaća svih koji će odraditi drugi dio prvenstva u perjanici slavonskog nogometa. Što brži bijeg sa začelja i uspon na ljestvici..
Osijek, koliko čujem i pratim, nikada nije bio u ovakvoj situaciji. Vjerujem da ćemo biti dosta bolji u nastavku sezone i da će se momčad vratiti na mjesto na kojem zaslužuje biti. Oni koji su ovdje već duže vrijeme i mi koji smo sada stigli mogli bismo jako dobro funkcionirati na terenu i pružati kvalitetne partije. S iskustvom našeg trenera, siguran sam da ćemo biti pravi, na zadovoljstvo naših navijača.
Meija nije isključivo vezan uz jednu ulogu na terenu. I sam kaže da je fleksibilan u tom smislu:
Da, možda je to pomalo i čudno jer me se koristi na više pozicija. U Vukovaru sam najčešće igrao osmicu i šesticu i najbolje se osjećam u tim ulogama u veznom redu. Odluka je, kao i svugdje, na treneru.
Korektno se ponijeli i prema HNK Vukovar
Sportski direktor NK Osijek Alen Petrović brzo je postigao dogovor s Mateom (tako nam je rekao da ga zovemo, iako mu je prvo ime David…), a nije bilo „natezanja“ ni su Vukovarcima.
Bilo je planirano da ga dovedemo na ljeto, to smo prvotno i dogovarali, no kako je on bio maknut iz trenažnog procesa u Vukovaru, iskoristili smo priliku i usuglasili se s njegovim dosadašnjim klubom da to napravimo već sada. Vezni red nam je dosta patio tijekom jeseni, tako da će nam sigurno dobro doći. Mislim da smo se u ovoj situaciji i prema Vukovaru ponijeli korektno jer ćemo im isplatiti određeni iznos za odštetu. Zanimljiv je vezni igrač, koji može pokriti sve pozicije u sredini, željan je dokazivanja i na njemu je da se bori za mjesto u momčadi. Mlad je i ambiciozan, svakako će pojačati konkurenciju, rekao je Petrović.
Tekst: NK Osijek
Foto: Osijek031.com/Arhiv
Osjećam se počašćeno, jako zahvalno i sretno. Osijek je veliki klub u Hrvatskoj, zato je to pravi korak za mene i moju obitelj. Nisam nešto posebno razmišljao, znao sam od početka da ću prihvatiti ovu ponudu, rekao je Mejia.
„Stigao sam u veliki klub“
Bio je u stalnom kontaktu s Petrovićem, a dok nije stigao u Tursku održavao je kondiciju i trenirao kako bi se što spremniji pridružio novim suigračima.
Znao sam već prije dva tjedna da će to biti – to. Jednostavno sam tako odlučio i to sam i rekao svom zastupniku. Sretan sam ovakvim raspletom situacije. Priznajem da sam bio i pomalo nervozan dok se sve nije finaliziralo jer to ide uz takva iščekivanja. I evo me sada ovdje, nosim bijelo-plavu opremu. Napokon sam stigao u ovaj veliki klub.
I Vukovar i on osobno imali su zapaženu polusezonu jer se nije previše očekivalo od novog prvoligaša, no pokazali su da mogu biti sasvim konkurentni.
Za mene osobno je bilo zaista odlično. Stekao sam puno korisnog iskustva radeći s trenerom Silviom Čabrajom koji mi je dao šansu i ukazao povjerenje. Rekao bih da mi je pomogao biti boljim igračem iz dana u dan. Rastao sam i kao pojedinac, a postajao sve korisniji i za cijelu momčad. Vukovaru je ovo prva sezona u HNL-u, mislim da smo imali puno dobrih utakmica i ostavili dobar dojam. Ne sumnjam da će oni još puno napredovati, međutim, sada sam u Osijeku i samo o tomu razmišljam, kako ovdje pružiti sve što znam i mogu.
Upotrebljiv na svim pozicijama u veznom redu
Jasna je osnovna zadaća svih koji će odraditi drugi dio prvenstva u perjanici slavonskog nogometa. Što brži bijeg sa začelja i uspon na ljestvici..
Osijek, koliko čujem i pratim, nikada nije bio u ovakvoj situaciji. Vjerujem da ćemo biti dosta bolji u nastavku sezone i da će se momčad vratiti na mjesto na kojem zaslužuje biti. Oni koji su ovdje već duže vrijeme i mi koji smo sada stigli mogli bismo jako dobro funkcionirati na terenu i pružati kvalitetne partije. S iskustvom našeg trenera, siguran sam da ćemo biti pravi, na zadovoljstvo naših navijača.
Meija nije isključivo vezan uz jednu ulogu na terenu. I sam kaže da je fleksibilan u tom smislu:
Da, možda je to pomalo i čudno jer me se koristi na više pozicija. U Vukovaru sam najčešće igrao osmicu i šesticu i najbolje se osjećam u tim ulogama u veznom redu. Odluka je, kao i svugdje, na treneru.
Korektno se ponijeli i prema HNK Vukovar
Sportski direktor NK Osijek Alen Petrović brzo je postigao dogovor s Mateom (tako nam je rekao da ga zovemo, iako mu je prvo ime David…), a nije bilo „natezanja“ ni su Vukovarcima.
Bilo je planirano da ga dovedemo na ljeto, to smo prvotno i dogovarali, no kako je on bio maknut iz trenažnog procesa u Vukovaru, iskoristili smo priliku i usuglasili se s njegovim dosadašnjim klubom da to napravimo već sada. Vezni red nam je dosta patio tijekom jeseni, tako da će nam sigurno dobro doći. Mislim da smo se u ovoj situaciji i prema Vukovaru ponijeli korektno jer ćemo im isplatiti određeni iznos za odštetu. Zanimljiv je vezni igrač, koji može pokriti sve pozicije u sredini, željan je dokazivanja i na njemu je da se bori za mjesto u momčadi. Mlad je i ambiciozan, svakako će pojačati konkurenciju, rekao je Petrović.
Tekst: NK Osijek
Foto: Osijek031.com/Arhiv
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)