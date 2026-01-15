David Mateo Mejia Moscoso

NK Osijek

nije odlučio

HNK Vukovar '91

Alen Petrović

Željkom Sopićem

zagrijan

Osjećam se počašćeno, jako zahvalno i sretno. Osijek je veliki klub u Hrvatskoj, zato je to pravi korak za mene i moju obitelj. Nisam nešto posebno razmišljao, znao sam od početka da ću prihvatiti ovu ponudu

Stigao sam u veliki klub

nije stigao

Znao sam već prije dva tjedna da će to biti – to. Jednostavno sam tako odlučio i to sam i rekao svom zastupniku. Sretan sam ovakvim raspletom situacije. Priznajem da sam bio i pomalo nervozan dok se sve nije finaliziralo jer to ide uz takva iščekivanja. I evo me sada ovdje, nosim bijelo-plavu opremu. Napokon sam stigao u ovaj veliki klub.

zapaženu

nije previše

Za mene osobno je bilo zaista odlično. Stekao sam puno korisnog iskustva radeći s trenerom Silviom Čabrajom koji mi je dao šansu i ukazao povjerenje. Rekao bih da mi je pomogao biti boljim igračem iz dana u dan. Rastao sam i kao pojedinac, a postajao sve korisniji i za cijelu momčad. Vukovaru je ovo prva sezona u HNL-u, mislim da smo imali puno dobrih utakmica i ostavili dobar dojam. Ne sumnjam da će oni još puno napredovati, međutim, sada sam u Osijeku i samo o tomu razmišljam, kako ovdje pružiti sve što znam i mogu.

Upotrebljiv na svim pozicijama u veznom redu

Osijek, koliko čujem i pratim, nikada nije bio u ovakvoj situaciji. Vjerujem da ćemo biti dosta bolji u nastavku sezone i da će se momčad vratiti na mjesto na kojem zaslužuje biti. Oni koji su ovdje već duže vrijeme i mi koji smo sada stigli mogli bismo jako dobro funkcionirati na terenu i pružati kvalitetne partije. S iskustvom našeg trenera, siguran sam da ćemo biti pravi, na zadovoljstvo naših navijača.

nije isključivo

Da, možda je to pomalo i čudno jer me se koristi na više pozicija. U Vukovaru sam najčešće igrao osmicu i šesticu i najbolje se osjećam u tim ulogama u veznom redu. Odluka je, kao i svugdje, na treneru

Korektno se ponijeli i prema HNK Vukovar

Alen Petrović

Bilo je planirano da ga dovedemo na ljeto, to smo prvotno i dogovarali, no kako je on bio maknut iz trenažnog procesa u Vukovaru, iskoristili smo priliku i usuglasili se s njegovim dosadašnjim klubom da to napravimo već sada. Vezni red nam je dosta patio tijekom jeseni, tako da će nam sigurno dobro doći. Mislim da smo se u ovoj situaciji i prema Vukovaru ponijeli korektno jer ćemo im isplatiti određeni iznos za odštetu. Zanimljiv je vezni igrač, koji može pokriti sve pozicije u sredini, željan je dokazivanja i na njemu je da se bori za mjesto u momčadi. Mlad je i ambiciozan, svakako će pojačati konkurenciju

Tekst: NK Osijek

Foto: Osijek031.com/Arhiv

Priča se, zapravo, trebala realizirati idućega ljeta, no stvari su se posložile tako da jestigao već ove zime. S obzirom na činjenicu dapotpisati novi ugovor s, nije s dosadašnjim suigračima krenuo na pripreme, a sve je pomno pratio sportski direktori u dogovoru s trenerom– krenuo u akciju. Mladi je Kolumbijac (22) brzo postaoza opciju dolaska na Opus Arenu, a kako je postignut dogovor s Vukovarcima, potpisao je trogodišnji ugovor s Bijelo-plavima i priključio se u Antalyji., rekao je Mejia.Bio je u stalnom kontaktu s Petrovićem, a doku Tursku održavao je kondiciju i trenirao kako bi se što spremniji pridružio novim suigračima.I Vukovar i on osobno imali supolusezonu jer seočekivalo od novog prvoligaša, no pokazali su da mogu biti sasvim konkurentni.Jasna je osnovna zadaća svih koji će odraditi drugi dio prvenstva u perjanici slavonskog nogometa. Što brži bijeg sa začelja i uspon na ljestvici..Meijavezan uz jednu ulogu na terenu. I sam kaže da je fleksibilan u tom smislu:Sportski direktor NK Osijekbrzo je postigao dogovor s Mateom (tako nam je rekao da ga zovemo, iako mu je prvo ime David…), a nije bilo „natezanja“ ni su Vukovarcima., rekao je Petrović.