Korisničko ime: Lozinka:
Naslovna Forum 031 Galerija 031 Oglasi 031 Novi korisnik!
Novosti
Najave i reporti
Kolumne
Gost priče
Interaktiv
Podrška
O nama



Vijesti::Communis
Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..


DHMZ prognoza: U unutrašnjosti djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku, uglavnom u prvom dijelu dana te ponovno navečer lokalno magla. Jutarnja temperatura 0°C, a dnevna do 8°C.

Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da za danas nema planiranih radova.

Bez plina

Bez vode

Program za kino i kazalište:
Kazalište
- Peti Tjedan bajki: šest čarobnih predstava za male i velike
- Dječje kazalište [13.-18.01.2026.] [program]

Kino:
- Kino Urania [15.-21.01.2026.] [program]
- CineStar Osijek [15.-21.01.2026.] [program]

Događaji:
- GISKO: Izložba "Od izvornika do prijevoda: 19. godišnja izložba Društva hrvatskih književnih prevodilaca" @ Ogranak Jug II
- ISKRA waldorfska inicijativa: Rekreativne Bothmer igre za odrasle
- Memorijal Ive Kerdića – triennale hrvatskog medaljerstva i male plastike [2026.]
- EFOS: Promocija knjige "Rukomet - Put do vrha i tajne uspjeha"




 Stranica prilagođena ispisu
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)




Advertisement
Advertisement

Maltipoo štenci S...
Maltipoo štenci od šam...
Francuski buldog, ...
Francuski buldog, e...
Štenci francusko...
Štenci francuskog buld...
Doberman PRELEPI ...
Na prodaju prelepi ste...

Moj profil

Korisničko ime:
Lozinka:


Zaboravljena lozinka
Novi korisnik!

Posjetitelji

Ukupno online:140

Registrirani online (): Nitko


[Iscrpnije...]

Objektiv031

Osječka Tvrđa