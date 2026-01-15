Servisne informacije [15. siječanj 2026.]: Prognoza, tko je bez struje, plina, vode, kalendar događanja..
15.01.2026. 7:00
Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..
DHMZ prognoza: U unutrašnjosti djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku, uglavnom u prvom dijelu dana te ponovno navečer lokalno magla. Jutarnja temperatura 0°C, a dnevna do 8°C.
Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da za danas nema planiranih radova.
Bez plina
Bez vode
Program za kino i kazalište:
Kazalište
- Peti Tjedan bajki: šest čarobnih predstava za male i velike
- Dječje kazalište [13.-18.01.2026.] [program]
Kino:
- Kino Urania [15.-21.01.2026.] [program]
- CineStar Osijek [15.-21.01.2026.] [program]
Događaji:
- GISKO: Izložba "Od izvornika do prijevoda: 19. godišnja izložba Društva hrvatskih književnih prevodilaca" @ Ogranak Jug II
- ISKRA waldorfska inicijativa: Rekreativne Bothmer igre za odrasle
- Memorijal Ive Kerdića – triennale hrvatskog medaljerstva i male plastike [2026.]
- EFOS: Promocija knjige "Rukomet - Put do vrha i tajne uspjeha"
