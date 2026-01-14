Korisničko ime: Lozinka:
Naslovna Forum 031 Galerija 031 Oglasi 031 Novi korisnik!
Novosti
Najave i reporti
Kolumne
Gost priče
Interaktiv
Podrška
O nama



Vijesti::Communis


Predvođen dobitnicima Oscara Russellom Croweom i Ramijem Malekom te nominiranim Michaelom Shannonom, Nürnberg je snažan triler koji donosi priču o uspostavi povijesnih suđenja članovima nacističkog vrhovnog zapovjedništva za ratne zločine počinjene tijekom Drugog svjetskog rata. Film je temeljen je na hvaljenoj knjizi Jacka El-Haija The Nazi and the Psychiatrist. U neposrednom razdoblju nakon Drugog svjetskog rata, dok se svijet suočava s razotkrivenim užasima Holokausta, američki vojni psihijatar, bojnik Douglas Kelley dobiva izniman zadatak – procijeniti mentalno stanje Hermanna Göringa, zloglasnog bivšeg reichsmaršala i Hitlerova zamjenika, kao i drugih visokih nacističkih dužnosnika. No uskoro se nađe zarobljen u psihološkom dvoboju s Göringom, čija karizma i lukavstvo razotkrivaju trijeznu istinu: da i obični ljudi mogu počiniti nezamislivo zlo.

[Nagradno darivanje]

Portal Osijek031 daruje 1x2 ulaznice za film "Nürnberg". Nagradno darivanje možete pronaći na našoj Facebook stranici.





CINESTAR OSIJEK
Portanova centar, Svilajska 31 a, Osijek, 060 32 32 33, Cijena 1,71kn/min za pozive iz fiksne mreže s PDV-om. Cijena 2,92kn/min za pozive iz mobilne mreže s PDV-om.
BLITZ-CINESTAR d.o.o., Branimirova 29, 10000 Zagreb
OIB 24146311117; MB 1734067,
Cinestarcinemas.hr

Moja CineStar srijeda

Ostvarite pogodnost kupovine ulaznica SRIJEDOM po povoljnijoj cijeni!

Mogućnost kupovine ulaznica i za IMAX i 4DX projekcije po povoljnijoj cijeni!

Ulaznice možete kupiti na blagajnama CineStar kina, Cinematima, putem iCineStar aplikacije ili ONLINE kupovinom.

Dodaci (4DX, 3D, eXtreme, VIP i LOVEBOX sjedala, te dodataci za filmove čija je dužina trajanja veća od 120 min, 140 min i više) se naplaćuju u punoj cijeni na povoljniju cijenu kino ulaznice unutar usluge Moja Cine Srijeda.

Prilikom korištenja Stars Club 2x Bonus kartice u svrhu plaćanja usluge Moja Cine Srijeda bilježe se bodovi na kartici.

Pogodnost Moja Cine Srijeda ne vrijedi:
- blagdanima i praznicima
- za pretpremijene projekcije
- za Gold Class projekcije
- za Spektakle u CineStaru (opera, balet, koncerti)
- za dokumentarne filmove u regularnim dvoranama, IMAX-u i Gold Class-u
- za ostale sadržaje koje CineStar odredi

Blitz-CineStar zadržava pravo da određene filmove i projekcije koje prikazuje srijedom, izdvoji iz akcije Moja Cine srijeda. Tada se ulaznica naplaćuje po punoj cijeni.

Za sva pitanja obratite nam se na: [email protected]



Tekući CineStar raspored je uvijek dostupan u tjednom pregledniku najava, pri vrhu naslovnice portala Osijek031.com i u mjesečnom pregledu - Najave 031


 Stranica prilagođena ispisu
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)




Advertisement
Advertisement

Lagoto romanjolo s...
Lagoto romanjolo stenc...
Francuski buldog m...
Francuski buldog muško...
Velški Korgi Pembr...
Prodaje se prvobirano ...
Bankovni krediti I...
Ponuda svih renomirani...

Moj profil

Korisničko ime:
Lozinka:


Zaboravljena lozinka
Novi korisnik!

Posjetitelji

Ukupno online:126

Registrirani online (1): Redakcija 031


[Iscrpnije...]

Objektiv031

Osječka Tvrđa