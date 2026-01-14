sustavnog i dugoročnog pristupa

Mi na istoku Hrvatske itekako smo svjesni borbe s komarcima i problema koje oni predstavljaju, kako u smislu javnozdravstvenog izazova, tako i u pogledu utjecaja na kvalitetu života naših građana. Riječ je o problemu s kojim se suočavamo iz godine u godinu, osobito ovdje u Osijeku i na području Osječko-baranjske županije. Naš Nastavni zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije kontinuirano provodi mjere suzbijanja najezde komaraca kako bismo se s ovom pojavom mogli nositi i živjeti u ovome prostoru. Međutim, suočeni smo sa sve izraženijom pojavom invazivnih vrsta komaraca, koje su prijenosnici različitih zaraznih bolesti. Upravo zbog toga Osječko-baranjska županija, u suradnji s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo, pristupa pripremi i realizaciji projekta Centra za kontrolu komaraca. Taj Centar treba ponuditi odgovore na izazove s kojima se susrećemo kroz znanstveno-istraživački rad, uspostavu suvremenih laboratorija te sustavno praćenje problematike vezane uz pojavu velikog broja komaraca i bolesti koje prenose invazivne, strane vrste. Svjesni smo da se s problemom komaraca ne suočavamo samo mi, već i cijela Europa, pa i svijet. Na razini europskih država već postoje razvijene mreže sličnih centara koje zajedničkim djelovanjem traže učinkovita rješenja, s ciljem zaštite zdravlja stanovništva, ali i smanjenja negativnog utjecaja komaraca na gospodarstvo i društvo u cjelini. Uvjereni smo da ćemo osnivanjem Centra za kontrolu komaraca na području Osječko-baranjske županije nastaviti uspješnu borbu protiv ovog problema te odgovoriti na izazove koji su pred nama. Posebno želim istaknuti da je riječ o projektu prekogranične suradnje s Republikom Mađarskom, gdje već postoji primjer uspješno uspostavljenog sličnog laboratorija, što nam daje vrijedna iskustva iz prakse. Osim toga, ovakvi centri i laboratoriji djeluju i u Njemačkoj, Švedskoj, Norveškoj te u brojnim drugim europskim i svjetskim državama, što dodatno potvrđuje važnost i opravdanost ovog projekta

Klimatske promjene uzrokuju da nam se sve više približavaju, pa čak i trajno naseljavaju, vrlo invazivne vrste komaraca koje prenose ozbiljne, ponekad i životno ugrožavajuće bolesti. Na području naše županije već nekoliko godina bilježimo slučajeve, primjerice, groznice Zapadnog Nila, koja može imati blag klinički tijek, ali kod imunokompromitiranih osoba može imati teške posljedice. Upravo je to jedan od ključnih razloga zašto Centar treba postojati i zašto se mora umrežiti s drugim sličnim centrima u Europi, kako bismo pronašli učinkovite načine regulacije invazivnih komaraca. Centar će u svom sastavu imati odjel za proizvodnju sterilnih komaraca te odjel za molekularnu dijagnostiku, koji je temeljni i neizostavan preduvjet za funkcioniranje ovakvog sustava. U Centru će biti zaposleno desetak do petnaest stručnjaka koji će raditi na tim poslovima. Cilj nam je svesti broj invazivnih komaraca na najmanju moguću mjeru, uz potporu službe za dezinfekciju, deratizaciju i dezinsekciju Nastavnog zavoda, koja provodi kontinuirani monitoring. Monitoring se već danas provodi postavljanjem klopki, prebrojavanjem komaraca te njihovom identifikacijom, no to nije dovoljno. Ako uspijemo staviti pod kontrolu razmnožavanje invazivnih komaraca, spriječit ćemo niz dodatnih problema, uključujući potrebu za čestim kemijskim tretmanima, koji nikada nisu bez potencijalnih posljedica za okoliš. Time ćemo smanjiti kemijski utjecaj na prirodu i osigurati ekološki prihvatljivije uvjete života u našoj županiji. Centar će imati i snažnu znanstveno-istraživačku komponentu, koja je iznimno važna, jer će omogućiti edukaciju i stručno usavršavanje brojnih biologa u području kontrole komaraca. Vjerujem da će ovaj projekt biti od velikog značaja te da ćemo, po završetku izgradnje i opremanja Centra, vidjeti konkretne rezultate dosadašnjeg rada i biti zadovoljni postignutim

Tekst i foto: OBŽ

U cilju uspostavesuzbijanju komaraca na području, uskoro započinje izgradnja, stoga je danas (14. siječnja 2026. godine) potpisan ugovor o njegovojizmeđui odabranog izvođača radova, tvrtkeRiječ je o prekograničnom projektupod nazivomu sklopu kojeg će se u Osijeku, na adresi, izgraditi Centar, a u Pečuhu uspostaviti laboratorij za kontrolu komaraca. Nastavni zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije je nositelj projekta, a projektni partneri su Sveučilište u Pečuhu i BIOKOM, javno komunalno poduzeće grada Pečuha. Ukupna vrijednost projekta je, pri čemu seeuropskim sredstvima, a ostatak su sredstva NZJZ OBŽ. Županica Nataša Tramišak naglasila je kako je riječ o iznimno važnom projektu za Osječko-baranjsku županiju, kojim se po prvi put uspostavlja sustavan, znanstveno utemeljen i dugoročan odgovor na problem komaraca. Istaknula je da će Centar omogućiti bolju zaštitu javnog zdravlja, podizanje kvalitete života stanovnika te primjenu suvremenih, ekološki prihvatljivijih metoda kontrole komaraca.– kazala je županica.Ravnateljica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županijeobjasnila je kako su poplavni komarci koji nas svake godine napadaju samo jedan dio problema. -– rekla je Vuković.