Stara Gradiška

Foto: Osijek031.com/Ilustracija

U ponedjeljak su na graničnom prijelazuovlašteni carinski službenici spriječili su pokušajgotovine u iznosu odu carinsko područje EU.Naime, vozaču austrijskih registarskih oznaka izdan jezbog počinjenja prekršaja iz članka 69.a Zakona održavljaninu Austrije, koji prilikom ulaska u carinsko područje EU u svojstvu vozača osobnog vozila austrijskih registarskih oznaka,obvezu prijave unosa gotovine u iznosu od 15.000,00 eura Carinskoj upravi odnosno graničnoj policiji, pisanim putem ili elektronički putem obrasca za prijavu.Za počinjeni prekršaj izrečena je novčana kazna u iznosu od