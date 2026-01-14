Korisničko ime: Lozinka:
Vijesti::Communis
U ponedjeljak su na graničnom prijelazu Stara Gradiška ovlašteni carinski službenici spriječili su pokušaj nezakonitog unosa gotovine u iznosu od 15.000,00 eura u carinsko područje EU.

Naime, vozaču austrijskih registarskih oznaka izdan je Prekršajni nalog zbog počinjenja prekršaja iz članka 69.a Zakona o deviznom poslovanju državljaninu Austrije, koji prilikom ulaska u carinsko područje EU u svojstvu vozača osobnog vozila austrijskih registarskih oznaka, nije ispunio obvezu prijave unosa gotovine u iznosu od 15.000,00 eura Carinskoj upravi odnosno graničnoj policiji, pisanim putem ili elektronički putem obrasca za prijavu.

Za počinjeni prekršaj izrečena je novčana kazna u iznosu od 4.500,00 eura.


Foto: Osijek031.com/Ilustracija


Objavio: Redakcija 031




