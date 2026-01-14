ZMN raste na 170 eura, kritike da to nije dovoljno
14.01.2026. 11:25
Vlada će povećati osnovice za izračun socijalnih naknada, najavio je premijer Andrej Plenković na sjednici Vlade. Osnovica za zajamčenu minimalnu naknadu (ZMN) raste za 10 eura, na 170 eura, dok se osnovica za ostale socijalne naknade povećava za pet eura, na 80 eura. Osnovica za naknade udomitelja i opskrbninu iznosit će 95 eura.
Plenković je istaknuo da su izdvajanja za socijalne naknade u odnosu na 2016. povećana za 400 posto te naglasio da se ne radi o povećanju naknada za pet ili deset eura, već o rastu osnovice koja se množi s pripadajućim faktorima. Prema njegovim riječima, naknade za roditelje njegovatelje time rastu između 50 i 75 eura mjesečno, ovisno o kategoriji. Dodao je i da Vlada do kraja mandata planira ukupno povećanje naknada od 30 posto.
Odluku su kritizirale pučka pravobraniteljica Tena Šimonović Einwalter i pojedine udruge. Pravobraniteljica upozorava da povećanje ZMN-a ne prati rast troškova života te da ne omogućuje dostojanstven život. Navela je da će samac primati 221 euro mjesečno, što, prema njezinim riječima, nije dovoljno ni za osnovne životne potrebe.
Plenković se osvrnuo i na uvođenje besplatnog računa u bankama, istaknuvši da je do sada otvoreno 27.500 takvih računa. Ministarstvo financija, dodao je, upozorilo je banke na obvezu jasnog i nediskriminirajućeg informiranja građana, posebno starijih i ranjivih skupina.
Foto: Osijek031.com/Ilustracija
Plenković je istaknuo da su izdvajanja za socijalne naknade u odnosu na 2016. povećana za 400 posto te naglasio da se ne radi o povećanju naknada za pet ili deset eura, već o rastu osnovice koja se množi s pripadajućim faktorima. Prema njegovim riječima, naknade za roditelje njegovatelje time rastu između 50 i 75 eura mjesečno, ovisno o kategoriji. Dodao je i da Vlada do kraja mandata planira ukupno povećanje naknada od 30 posto.
Odluku su kritizirale pučka pravobraniteljica Tena Šimonović Einwalter i pojedine udruge. Pravobraniteljica upozorava da povećanje ZMN-a ne prati rast troškova života te da ne omogućuje dostojanstven život. Navela je da će samac primati 221 euro mjesečno, što, prema njezinim riječima, nije dovoljno ni za osnovne životne potrebe.
Plenković se osvrnuo i na uvođenje besplatnog računa u bankama, istaknuvši da je do sada otvoreno 27.500 takvih računa. Ministarstvo financija, dodao je, upozorilo je banke na obvezu jasnog i nediskriminirajućeg informiranja građana, posebno starijih i ranjivih skupina.
Foto: Osijek031.com/Ilustracija
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)