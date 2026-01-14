povećati osnovice

Foto: Osijek031.com/Ilustracija

Vlada ćeza izračun socijalnih naknada, najavio je premijerna sjednici Vlade. Osnovica za zajamčenu minimalnu naknadu (ZMN) raste za, na, dok se osnovica za ostale socijalne naknade povećava za pet eura, na. Osnovica za naknade udomitelja i opskrbninu iznosit ćePlenković je istaknuo da su izdvajanja za socijalne naknade u odnosu na 2016. povećana zate naglasio da seo povećanju naknada za pet ili deset eura, već o rastu osnovice koja se množi s pripadajućim faktorima. Prema njegovim riječima, naknade za roditelje njegovatelje time rastu izmeđumjesečno, ovisno o kategoriji. Dodao je i da Vlada do kraja mandata planira ukupno povećanje naknada odOdluku su kritizirale pučka pravobraniteljicai pojedine udruge. Pravobraniteljicada povećanje ZMN-arast troškova života te dadostojanstven život. Navela je da će samac primatimjesečno, što, prema njezinim riječima,ni za osnovne životne potrebe.Plenković se osvrnuo i na uvođenjeu bankama, istaknuvši da je do sada otvorenotakvih računa. Ministarstvo financija, dodao je, upozorilo je banke na obvezu jasnog i nediskriminirajućeg informiranja građana, posebno starijih i ranjivih skupina.