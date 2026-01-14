Drama u Andrijaševcima: Pucano iz vatrenog oružja, na sreću nema ozlijeđenih
14.01.2026. 10:56
Policijska uprava vukovarsko-srijemska je jučer malo prije 21 sat zaprimila dojavu da je u Andrijaševcima pucano iz vatrenog oružja.
Policijski službenici su odmah reagirali te prikupljenim informacijama u policijsku postaju priveli dvije osobe koje se dovode u vezu s tim događajem, izvijestili su iz policije.
Pritom nema ozlijeđenih osoba.
U tijeku je kriminalističko istraživanje.
Foto: Osijek031.com/Ilustracija
