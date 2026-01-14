Policijska uprava vukovarsko-srijemska

pucano

priveli dvije osobe

nema ozlijeđenih osoba

Foto: Osijek031.com/Ilustracija

je jučer malo prije 21 sat zaprimila dojavu da je u Andrijaševcimaiz vatrenog oružja.Policijski službenici su odmah reagirali te prikupljenim informacijama u policijsku postajukoje se dovode u vezu s tim događajem, izvijestili su iz policije.PritomU tijeku je kriminalističko istraživanje.