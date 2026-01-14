Turistička zajednica Osijeka objavila Javni poziv za potpore manifestacijama u 2026. godini
14.01.2026. 10:06
Turistička zajednica grada Osijeka i u 2026. godini nastavlja s potporom razvoju kvalitetnih događanja te je, sukladno usvojenom Godišnjem programu rada, objavila Javni poziv za iskaz interesa za kandidiranje manifestacija u sklopu programa „Potpore turističkim manifestacijama u 2026. godini“.
Manifestacije visoke razine organizacije i sadržaja jedan su od ključnih elemenata u jačanju prepoznatljivosti Osijeka kao regionalnog središta te snažan motiv dolaska domaćih i stranih gostiju. Njihov značaj potvrđuju i rezultati turistički rekordne 2025. godine, u kojoj je zabilježeno 87.279 dolazaka, što predstavlja rast od 7 posto, dok je broj noćenja porastao za 14 posto, na ukupno 182.989 noćenja.
Posebno se ističe porast međunarodnog interesa – strani gosti u 2025. ostvarili su 85.247 noćenja, što je 18 posto više u odnosu na 2024. godinu, kada je zabilježeno 72.118 noćenja. Ovi podaci potvrđuju sve veću međunarodnu atraktivnost Osijeka kao turističke destinacije.
Ravnomjernijoj raspodjeli turističkog prometa tijekom cijele godine značajno doprinose brojna kulturna, zabavna, enogastronomska i sportska događanja. Upravo zato Turistička zajednica i ove godine osigurava financijsku i nefinancijsku potporu manifestacijama, koja se može dodijeliti isključivo za događanja planirana i održana tijekom 2026. godine.
Rok za prijavu je 30.1.2026. do 16 sati, a prijave se podnose fizički u ured Turističke zajednice grada Osijeka, Županijska 2, 31000 Osijek. Na omotnici treba biti sljedeća naznaka – NE OTVARAJ – javni poziv – POTPORA DOGAĐANJIMA.
Sve o ovom Javnom pozivu pročitajte na internetskoj stranici TZ Osijeka.
Foto: Osijek031.com/Arhiv
