Upravo smo potpisali 12. ugovor za izvođenje radova, ovoga puta za izgradnju i rekonstrukciju Osnovne škole kralja Tomislava u Našicama. Vrijednost ugovora za izvođenje radova iznosi 7,6 milijuna eura, dok je ukupna vrijednost projekta oko 8,5 milijuna eura. U suradnji s Vladom Republike Hrvatske, Ministarstvom znanosti i obrazovanja te uz sredstva proračuna Osječko-baranjske županije, kontinuirano radimo na poboljšanju infrastrukturnih i materijalnih uvjeta u školama, s ciljem osiguravanja jednosmjenske nastave i suvremenih, kvalitetnih uvjeta obrazovanja za svu djecu na području naše županije. Kao što smo najavili i obećali, 19 škola predviđeno je za dogradnju i rekonstrukciju kako bi se stvorili preduvjeti za jednosmjensku nastavu, a ovim potpisom realizirali smo već 12. ugovor. Ukupna vrijednost do sada ugovorenih radova iznosi 43 milijuna eura, a s postupcima javne nabave i ugovaranjem izvođača nastavljamo i dalje, kako bismo u zadanim rokovima otvorili nova gradilišta i završili planirane projekte. Ulaganje u obrazovanje i našu djecu jedno je od ključnih ulaganja u budućnost, jer doprinosi zadržavanju stanovništva, poboljšanju kvalitete života u našim gradovima i ruralnim sredinama te razvoju cijele županije. Iskustva škola koje su već uvele jednosmjensku ili cjelodnevnu nastavu potvrđuju značajno poboljšanje kvalitete nastavnog procesa. Posebnu pažnju posvećujemo i učenicima s poteškoćama u razvoju, prilagođavajući školske prostore njihovim potrebama, uvodeći dizala i osiguravajući potpunu pristupačnost. Uz to, vodimo računa o energetskoj učinkovitosti i smanjenju troškova, pa na školama ugrađujemo i fotonaponske elektrane

OŠ kralja Tomislava jedna je od najvećih škola pa čak i u Republici Hrvatskoj. Ima 542 učenika, dok ih je u Našicama ukupno 1239. Ono što je važno reći je da su ovo velika ulaganja u grad, da to podiže kvalitetu života te je jedna od bitnih demografskih mjera. I ono što je isto važno istaći, da i smanjuje vršnjačko nasilje, što je dokazano iz iskustava drugih škola koje imaju jednosmjernu nastavu. Inače, u Našicama imamo jednu školu od 148 učenika koja ima jednosmjernu nastavu, a ovo će biti druga škola na što smo vrlo ponosni. Zahvaljujem se županici i svim naporima koji su napravljeni da bi se to i ostvarilo

S obzirom na to da imamo velik broj učenika – ukupno 542, od čega 461 u matičnoj školi – ova dogradnja omogućit će im prelazak u jednu smjenu, što će značajno unaprijediti kvalitetu nastavnog procesa, ali i poboljšati uvjete rada za učenike i učitelje. Važno je istaknuti da će u sklopu nove zgrade biti izgrađena i nova školska kuhinja, površine oko 250 četvornih metara, koja će napokon ispunjavati sve potrebne uvjete. Time ćemo moći osigurati kuhane obroke za svu djecu u školi, što dosad, nažalost, nije bilo moguće zbog nedostatnog kapaciteta postojeće kuhinje. Ovo je velika stvar za našu školu. Radujemo se i mogućnosti da se izvannastavne aktivnosti odvijaju u primjerenijem vremenu nego do sada. Također, s obzirom na to da se u sklopu škole nalazi velika školska sportska dvorana u kojoj treniraju brojni klubovi s područja grada, prelaskom na jednosmjensku nastavu dvorana će biti slobodnija u poslijepodnevnim satima, što je važno ne samo za školu, nego i za grad Našice i sportske udruge

U sjedištu Osječko-baranjske županije županicapotpisala je ugovor s izvođačem radova, tvrtkom, na rekonstrukciji i dogradnjiza potrebe. Time će se će se osiguratiprostorni i organizacijski uvjeti rada, na dobrobit učenika, učitelja i roditelja.– kazala je županica i dodala da dogradnja Osnovne škole kralja Tomislava u Našicama obuhvaćanovog prostora i predstavlja jedno od najvećih ulaganja u obrazovnu infrastrukturu na području Osječko-baranjske županije.Gradonačelnik Grada Našicaobjasnio je kako Našice imaju, od čega jednu. -– rekao je Kašuba.Ravnateljica OŠ kralja Tomislava Našicetakođer se zahvalila županici i svima koji su sudjelovali u ovom projektu omogućivši realizaciju dogradnje škole. -– istaknula je Zahirović.Direktor tvrtke Zuber d.o.o.koja će izvoditi radove na rekonstrukciji uvjeren je u uspješnu realizaciju projekta, a početak radova očekuje čimvremenske prilike, vjerojatno početkom sljedećeg tjedna.