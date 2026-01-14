Upozorenje potrošačima: opoziv hrane za dojenčad Alfamino
14.01.2026. 8:20
Državni inspektorat Republike Hrvatske izvijestio je potrošače da se iz predostrožnosti opoziva proizvod Hrana za dojenčad i malu djecu Alfamino 400 g, serija 51200017Y2, rok valjanosti 30. 4. 2027., zbog utvrđenog toksina bakterije Bacillus cereus (cerulida) u sadržaju.
Proizvod nije u skladu s Uredbom 178/2002 o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane.
Podaci o proizvodu:
Proizvođač: Nestle Fabrik Konolfingen, Švicarska
Dobavljač: Oktal Pharma d.o.o., Zagreb, Hrvatska
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
