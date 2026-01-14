Državni inspektorat Republike Hrvatske

Hrana za dojenčad i malu djecu Alfamino 400 g

bakterije Bacillus cereus

nije u skladu

Podaci o proizvodu:

izvijestio je potrošače da se iz predostrožnosti opoziva proizvod, serija 51200017Y2, rok valjanosti 30. 4. 2027., zbog utvrđenog toksina(cerulida) u sadržaju.Proizvods Uredbom 178/2002 o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane.Proizvođač: Nestle Fabrik Konolfingen, ŠvicarskaDobavljač: Oktal Pharma d.o.o., Zagreb, Hrvatska