U petak isplata nacionalne naknade za više od 19 tisuća starijih osoba
13.01.2026. 17:42
Ovog petka, 16. siječnja 2026. počinje isplata nacionalne naknade za starije osobe za prosinac 2025. korisnicima računa otvorenih u poslovnim bankama.
Nacionalnu naknadu za starije osobe dobit će 19 188 korisnika (80,32 % žena i 19,68 % muškaraca), za što je osigurano 2.958.226,95 eura iz Državnog proračuna.
Podsjetimo, 1. siječnja 2025. nacionalna naknada za starije osobe iznosi 154,50 eura.
Foto: Osijek031.com/Arhiv
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)