Korisničko ime: Lozinka:
Naslovna Forum 031 Galerija 031 Oglasi 031 Novi korisnik!
Novosti
Najave i reporti
Kolumne
Gost priče
Interaktiv
Podrška
O nama



Vijesti::Communis
Ovog petka, 16. siječnja 2026. počinje isplata nacionalne naknade za starije osobe za prosinac 2025. korisnicima računa otvorenih u poslovnim bankama.

Nacionalnu naknadu za starije osobe dobit će 19 188 korisnika (80,32 % žena i 19,68 % muškaraca), za što je osigurano 2.958.226,95 eura iz Državnog proračuna.

Podsjetimo, 1. siječnja 2025. nacionalna naknada za starije osobe iznosi 154,50 eura.


Foto: Osijek031.com/Arhiv


 Stranica prilagođena ispisu
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)




Advertisement
Advertisement

Bengalski Macici...
Registrovana odgajivac...
Mini Pudla. pre...
Na prodaju stenad mini...
Francuski Buldog, ...
Francuski Buldog, vrhu...
Pomeranac prelepo ...
Prodajem musko stene p...

Moj profil

Korisničko ime:
Lozinka:


Zaboravljena lozinka
Novi korisnik!

Posjetitelji

Ukupno online:198

Registrirani online (): Nitko


[Iscrpnije...]

Objektiv031

Osječka Tvrđa