petka, 16. siječnja 2026.

isplata nacionalne naknade

19 188 korisnika

2.958.226,95 eura

154,50 eura

Foto: Osijek031.com/Arhiv

Ovogpočinjeza starije osobe za prosinac 2025. korisnicima računa otvorenih u poslovnim bankama.Nacionalnu naknadu za starije osobe dobit će(80,32 % žena i 19,68 % muškaraca), za što je osiguranoiz Državnog proračuna.Podsjetimo, 1. siječnja 2025. nacionalna naknada za starije osobe iznosi