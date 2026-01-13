Vinski ključ je predan: WineOS 2026. otvara novu vinsku godinu u Osijeku
13.01.2026. 16:44
Vinski ključ je u pravim rukama! Od prvog kuma Miroslava Čabraje, „vinski ključ“ simbol kumstva 11. izdanja WineOS-a by Graševina Croatica preuzela je jedna od ovogodišnjih kuma Marija Ham, čime je i službeno započelo odbrojavanje do najvećeg vinskog događaja na istoku Hrvatske. Uz profesoricu s Ekonomskog fakulteta Mariju Ham, ovogodišnje su kume glumica Ivana Soldo Čabraja i fotografkinja i umjetnica Marina Vojnović.
Primopredaja vinskog ključa održana je u Gospodarskom centru Osječko-baranjske županije, gdje su u tijeku posljednje pripreme za vinski spektakl koji svoja vrata otvara u petak, 16. siječnja u 15 sati. Druženje s novinarima bilo je prilika za predstavljanje programa, partnera i sadržaja koji WineOS već jedanaest godina čine nezaobilaznim mjestom susreta vina, gastronomije i ljudi.
Sajam vina, delicija i ugodnog življenja WineOS by Graševina Croatica održava se 16. i 17. siječnja 2026. godine, uz snažnu potporu Osječko-baranjske županije i Grada Osijeka. Riječ je o manifestaciji koja je s godinama prerasla u najrelevantniji vinski događaj na istoku Hrvatske i simbolično otvara novu vinsku godinu.
- Čestitam organizatorima na 11. izdanju WineOS-a te svim izlagačima i vinarima koji se predstavljaju na sajmu. WineOS već godinama snažno doprinosi razvoju eno-gastro turizma Osječko-baranjske županije i potvrđuje potencijal naših vinogorja. Pozivam sve građane da u petak ili subotu posjete Gospodarski centar i kušaju najbolje što domaća vinska scena nudi - rekao je zamjenik županice Osječko-baranjske županije Goran Ivanović.
- Grad Osijek s ponosom podržava i 11. izdanje WineOS-a, manifestaciju koja je postala prepoznatljiv simbol Osijeka kao središta vinske i hedonističke regije. Riječ je o događaju koji uspješno spaja vino, gastronomiju i gospodarstvo te dodatno jača turističku ponudu grada – rekla je pročelnica za gospodarstvo i fondove Europske unije Anamarija Matić Kardoš.
Da WineOS nije samo sajam, već i snažna edukativna platforma, potvrdio je i ravnatelj HAPIH-a Hrvoje Hefer ističući kako hrvatski vinari sve veći naglasak stavljaju na kvalitetu, a 76% vina na tržištu ima zaštićenu oznaku izvornosti.
Stručnjaci Centra za vinogradarstvo, vinarstvo i uljarstvo HAPIH-a ove će godine posjetiteljima na atraktivan i interaktivan način približiti kako pravilno kušati vino, koje su faze senzornog ispitivanja i na što obratiti pažnju prilikom kušanja. Naučeno će moći provjeriti u vinskim dvobojima, gdje će testirati svoje osjete i znanje uz prigodne nagrade. Posjetitelji WineOS-a će se u suradnji a PU osječko-baranjskom nakon kušanja vina moći i dobrovoljno alkotestirati, bez pritiska i bez sankcija s naglaskom na prevenciji, informiranju i osvještavanju, a ne na kontroli. Uz Osječko-baranjsku županiju, Grad Osijek, HAPIH i PU osječko-baranjsku, sajam se organizira i u partnerstvu s OTP bankom, vodom Maya, Podravkom, tvrtkom Filir, Turističkim zajednicama Grada Osijeka i Osječko-baranjske županije. Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova EU te Hrvatskom gospodarskom komorom.
- U ime Hrvatske gospodarske komore čestitam organizatorima na 11. izdanju WineOS-a, manifestacije koja je već odavno postala jedna od najvažnijih vinskih priredbi u Hrvatskoj i regiji. U vremenu smanjenja vinogradarskih površina, proizvodnje vina i broja vinara, važno je dodatno podržavati vinarstvo i vinogradarstvo, osobito zbog njihove ključne uloge u eno-gastronomiji i turizmu. Hrvatska gospodarska komora nastavit će poticati i promovirati domaću proizvodnju vina i naše vinare – rekao je Igor Mikulić iz HGK.
Poseban doprinos edukativnom dijelu sajma daje i Hrvatski sommelier klub. U pripremi su Masterclass radionice koje će voditi Mario Meštrović i Darko Lugarić, kao i stručno vođene vinske ture kroz sajam pod vodstvom Ines Matić Matešković, Jane Košćec i Alena Vukića. Ture se održavaju svaki puni sat od 15 do 18 sati, a prijave su moguće isključivo na štandu Hrvatskog sommelier kluba.
U ime suorganizatora sajma, udruženja vinara Graševina Croatica, predsjednik Tomislav Panenić naglasio je kako će se na sajmu predstaviti čak 32 vinara iz njihovog udruženja.
- To potvrđuje snagu i zajedništvo domaće vinske scene. Iako je pred nama još puno posla u jačanju udruge i samog sajma, ovakvi susreti pokazuju koliko je važno djelovati zajedno. Vino nikada ne stoji samo, uz njega su kultura, gastronomija i način života. U izazovnim vremenima za vinarstvo imamo nikad bolja vina, a WineOS je pravo mjesto da tu širinu i kvalitetu zajedno pokažemo – rekao je Panenić.
Program ovogodišnjeg sajma predstavio je predsjednik Udruge Dekanter Boris Ocić, istaknuvši kako WineOS na više od 2.800 četvornih metara okuplja više od 150 izlagača i predstavlja više od osamsto etiketa vina i destilata. Ove će godine posjetitelji imati priliku kušati vina iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Mađarske, Sjeverne Makedonije, Slovenije, Italije, Moldavije, Argentine, Francuske i Španjolske.
- Očekuju nas dva dinamična i kvalitetna dana, s bogatom ponudom vina, destilata, hrane te sudjelovanjem vinara, distributera i udruga. Poseban naglasak ove godine stavili smo na dodatnu vrijednost za izlagače kroz objedinjeni VIP i B2B program, koji omogućuje kvalitetnije umrežavanje s hotelima, restoranima, distributerima i trgovinama. Nastavljamo i s provjerenim sadržajima poput masterclass radionica te popularnim eno-gastro kvizom pod vodstvom Deana Kotige, jer dobre stvari vrijedi ponavljati – dodao je Ocić.
Vinski ključ je predan, program je spreman, a Osijek je ovoga vikenda ponovno središte vinske priče. Vidimo se na WineOS-u, 16. i 17. siječnja 2026. u Gospodarskom centru Osječko-baranjske županije.
Foto: Damir Varmuža/Piksel photography
