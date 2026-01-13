Vinski ključ je u pravim rukama

Miroslava Čabraje,

vinski ključ

Marija Ham

Ivana Soldo Čabraja

Marina Vojnović

Gospodarskom centru Osječko-baranjske županije

16. i 17. siječnja 2026.

Osječko-baranjske županije i Grada Osijeka

Čestitam organizatorima na 11. izdanju WineOS-a te svim izlagačima i vinarima koji se predstavljaju na sajmu. WineOS već godinama snažno doprinosi razvoju eno-gastro turizma Osječko-baranjske županije i potvrđuje potencijal naših vinogorja. Pozivam sve građane da u petak ili subotu posjete Gospodarski centar i kušaju najbolje što domaća vinska scena nudi

Goran Ivanović

Grad Osijek s ponosom podržava i 11. izdanje WineOS-a, manifestaciju koja je postala prepoznatljiv simbol Osijeka kao središta vinske i hedonističke regije. Riječ je o događaju koji uspješno spaja vino, gastronomiju i gospodarstvo te dodatno jača turističku ponudu grada

Anamarija Matić Kardoš

edukativna platforma

Hrvoje Hefer

Centra za vinogradarstvo, vinarstvo i uljarstvo HAPIH-a

atraktivan i interaktivan

OTP bankom, vodom Maya, Podravkom, tvrtkom Filir, Turističkim zajednicama Grada Osijeka i Osječko-baranjske županije

U ime Hrvatske gospodarske komore čestitam organizatorima na 11. izdanju WineOS-a, manifestacije koja je već odavno postala jedna od najvažnijih vinskih priredbi u Hrvatskoj i regiji. U vremenu smanjenja vinogradarskih površina, proizvodnje vina i broja vinara, važno je dodatno podržavati vinarstvo i vinogradarstvo, osobito zbog njihove ključne uloge u eno-gastronomiji i turizmu. Hrvatska gospodarska komora nastavit će poticati i promovirati domaću proizvodnju vina i naše vinare

Igor Mikulić

Mario Meštrović i Darko Lugarić

Ines Matić Matešković, Jane Košćec i Alena Vukića

Tomislav Panenić

To potvrđuje snagu i zajedništvo domaće vinske scene. Iako je pred nama još puno posla u jačanju udruge i samog sajma, ovakvi susreti pokazuju koliko je važno djelovati zajedno. Vino nikada ne stoji samo, uz njega su kultura, gastronomija i način života. U izazovnim vremenima za vinarstvo imamo nikad bolja vina, a WineOS je pravo mjesto da tu širinu i kvalitetu zajedno pokažemo

Boris Ocić

Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Mađarske, Sjeverne Makedonije, Slovenije, Italije, Moldavije, Argentine, Francuske i Španjolske

Očekuju nas dva dinamična i kvalitetna dana, s bogatom ponudom vina, destilata, hrane te sudjelovanjem vinara, distributera i udruga. Poseban naglasak ove godine stavili smo na dodatnu vrijednost za izlagače kroz objedinjeni VIP i B2B program, koji omogućuje kvalitetnije umrežavanje s hotelima, restoranima, distributerima i trgovinama. Nastavljamo i s provjerenim sadržajima poput masterclass radionica te popularnim eno-gastro kvizom pod vodstvom Deana Kotige, jer dobre stvari vrijedi ponavljati

