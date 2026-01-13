Život u Zagrebu previše skup i stresan: Osijek kao alternativa mladima
13.01.2026. 13:18
Jedan korisnik Reddita, koji je odlučiti anoniman podijelio je svoje dileme oko preseljenja iz Zagreba u neki drugi grad, odnosno Osijek.
Kako navodi u svojoj objavi, plaća mu je trenutačno 1100 eura, i živi s roditeljima. “Znam, nije katastrofa, ali u Zagrebu s tim ne mogu mrdnuti”, navodi u objavi.
Kao i kod većine mladih, oni odlučuju život s roditeljima zbog visokih stanarina. “Živim kod staraca jer su stanarine otišle u krasan klinac, a ne želi mi se davati 600 eura za neku poluraspadnutu garsonijeru.”
Osijek mu je u “oku već neko” vrijeme. Jer, kako kaže, Osijek je grad po mjeri čovjeka, sve se može obići biciklom, odlično je povezan javnim prijevozom. Što je naravno mirnije nego u Zagrebu. “Uz to, promet me ubija – svaki dan gubim sate u kolonama i gužvama, doslovno mi pojede svu volju za životom”.
Naravno, uz mirniji život, zanimalo ga je još nekoliko stvari: koliko je realno naći posao njegovatelja u Osijeku i okolici, kakve su mogućnosti za poslove u građevini, skladištima ili dostavi, postoji li mogućnost honorarnih ili povremenih poslova za dodatni prihod te koliko zapravo koštaju stanovi za najam.
Kako navodi, cilj mi je napokon se osamostaliti, odseliti od svojih i imati bar malo mira, a da mi na kraju mjeseca ne ostane nula na računu.
Foto: Osijek031.com/Arhiv
Kako navodi u svojoj objavi, plaća mu je trenutačno 1100 eura, i živi s roditeljima. “Znam, nije katastrofa, ali u Zagrebu s tim ne mogu mrdnuti”, navodi u objavi.
Kao i kod većine mladih, oni odlučuju život s roditeljima zbog visokih stanarina. “Živim kod staraca jer su stanarine otišle u krasan klinac, a ne želi mi se davati 600 eura za neku poluraspadnutu garsonijeru.”
Osijek mu je u “oku već neko” vrijeme. Jer, kako kaže, Osijek je grad po mjeri čovjeka, sve se može obići biciklom, odlično je povezan javnim prijevozom. Što je naravno mirnije nego u Zagrebu. “Uz to, promet me ubija – svaki dan gubim sate u kolonama i gužvama, doslovno mi pojede svu volju za životom”.
Naravno, uz mirniji život, zanimalo ga je još nekoliko stvari: koliko je realno naći posao njegovatelja u Osijeku i okolici, kakve su mogućnosti za poslove u građevini, skladištima ili dostavi, postoji li mogućnost honorarnih ili povremenih poslova za dodatni prihod te koliko zapravo koštaju stanovi za najam.
Kako navodi, cilj mi je napokon se osamostaliti, odseliti od svojih i imati bar malo mira, a da mi na kraju mjeseca ne ostane nula na računu.
Foto: Osijek031.com/Arhiv
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)