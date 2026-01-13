Reddita

Osijek

1100 eura

Znam, nije katastrofa, ali u Zagrebu s tim ne mogu mrdnuti

visokih stanarina

Živim kod staraca jer su stanarine otišle u krasan klinac, a ne želi mi se davati 600 eura za neku poluraspadnutu garsonijeru

oku već neko

grad po mjeri čovjeka

Uz to, promet me ubija – svaki dan gubim sate u kolonama i gužvama, doslovno mi pojede svu volju za životom

mirniji život,

posao njegovatelja

osamostaliti

Foto: Osijek031.com/Arhiv

Jedan korisnik, koji je odlučiti anoniman podijelio je svoje dileme oko preseljenja iz Zagreba u neki drugi grad, odnosnoKako navodi u svojoj objavi, plaća mu je trenutačno, i živi s roditeljima. “”, navodi u objavi.Kao i kod većine mladih, oni odlučuju život s roditeljima zbog. “.”Osijek mu je u “” vrijeme. Jer, kako kaže, Osijek je, sve se može obići biciklom, odlično je povezan javnim prijevozom. Što je naravno mirnije nego u Zagrebu. “”.Naravno, uzzanimalo ga je još nekoliko stvari: koliko je realno naćiu Osijeku i okolici, kakve su mogućnosti za poslove u građevini, skladištima ili dostavi, postoji li mogućnost honorarnih ili povremenih poslova za dodatni prihod te koliko zapravo koštaju stanovi za najam.Kako navodi, cilj mi je napokon se, odseliti od svojih i imati bar malo mira, a da mi na kraju mjeseca ne ostane nula na računu.