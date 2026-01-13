"Žene u crvenom" – hit-komedija na sceni Kulturnog centra Osijek
13.01.2026. 10:00
U organizaciji Kulturnog centra Osijek, u četvrtak, 5. veljače 2026., u dvorani Franjo Krežma s početkom u 20:00 sati, publika će imati priliku pogledati hit-komediju „Žene u crvenom”, nastalu prema tekstu osječkog književnika Davora Špišića, a u režiji Bojane Lazić.
Predstava „Žene u crvenom” donosi priču o četiri žene koje se, suočene sa surovom i apsurdnom stvarnošću, nalaze u situaciji na samom rubu. Bivša stjuardesa Tamara i njezina nezaposlena sestra Nora bore se s dugovima i prijetnjom gubitka doma. Dolazak bankarske službenice Dinke, zadužene za zapljenu imovine, pokreće niz neočekivanih i duhovitih obrata, a situacija kulminira dolaskom specijalne policije i policajke Anđe – žene s vlastitim „gorućim” problemom.
Kroz niz komičnih, napetih i emotivnih situacija, predstava na duhovit način govori o ozbiljnim temama: financijskoj nesigurnosti, solidarnosti, prijateljstvu i snazi zajedništva. „Žene u crvenom” podsjećaju da se i najteži problemi lakše rješavaju kada se snage udruže, a plemenitost i iskrene emocije prevladaju sukobe.
U predstavi glume: Olga Odanović, Dubravka Mijatović, Anastasia Mandić i Sena Đorović.
Cijena regularne ulaznice iznosi 25,00 eura, a cijena ulaznice za umirovljenike, studente, učenike i osobe s invaliditetom iznosi 20,00 eura.
Ulaznice:
Porta Kulturnog centra Osijek (pon-pet 8-23 sata)
Online: Core-event.co
