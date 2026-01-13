Korisničko ime: Lozinka:
Vijesti::Communis
Kriminalističkim istraživanjem policijskih službenika II. policijske postaje Osijek utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je 18-godišnjak s područja Baranje tijekom mjeseca prosinca 2025. godine i siječnja ove godine počinio dva kaznena djela teških krađa i jedno kazneno djelo krađe na području Osijeka.

Provedenim istraživanjem utvrđeno je da je 18-godišnjak tijekom mjeseca prosinca 2025. godine i siječnja ove godine provalio u dva prostora vlasništva pravnih osoba iz kojih je krao alkoholno piće, plinske boce i drugo, dok je iz osobnog vozila ukrao odjevne predmete i auto dijagnostiku. Pravnim i fizičkoj osobi pričinio je štetu od oko 2.450 eura, izvijestili su iz policije.

Protiv počinitelja slijedi posebno izvješće Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku.


Foto: Pixabay.com/Ilustracija


Objavio: Redakcija 031




