policijskih službenika II. policijske postaje Osijek utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da jes područja Baranje tijekom mjeseca prosinca 2025. godine i siječnja ove godine počinioteških krađa i jedno kazneno djelo krađe na području Osijeka.Provedenim istraživanjem utvrđeno je da je 18-godišnjak tijekom mjeseca prosinca 2025. godine i siječnja ove godineu dva prostora vlasništva pravnih osoba iz kojih je kraoi drugo, dok je iz osobnog vozila ukrao. Pravnim i fizičkoj osobi pričinio je štetu od oko, izvijestili su iz policije.Protiv počinitelja slijedi posebno izvješće Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku.