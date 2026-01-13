Val hladnoće

bez doma

Centru za prihvat beskućnika

–11 stupnjeva

povećan broj

Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske i Požeško-slavonske županije

24 postelje

Mi nismo prenoćište nego prihvatilište, što znači da su korisnici kod nas zbrinuti 24 sata dnevno i uopće ne moraju na hladnoću. Imaju osigurana tri obroka koji se dovoze iz Pučke kuhinje, tako da zaista nemaju potrebu izlaziti, osim ako se ne žele malo prošetati

Marina Tadić

ubrzan

zahvalni

Ovdje sam mjesec dana i, da nema ove mogućnosti, ne znam što bih, na čemu sam zahvalan. Ovo mi je prvi put u životu da sam u nekom prihvatnom centru. Imamo centralno grijanje i toplo nam je, možemo se okupati, tako da imamo sve što trebamo

Ovo mi puno znači. Zadovoljna sam i uopće ne izlazim, jedino kad što moram obaviti, ali uglavnom sam u toplome

Gordana

donacijom

donoseći hranu i osnovne namirnice

Foto: D.A./Arhiv