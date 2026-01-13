Dok temperature padaju na –11, osječko prihvatilište postaje spas za beskućnike
13.01.2026. 11:08
Val hladnoće najteže pogađa osobe bez doma, koje u Osijeku utočište pronalaze u Centru za prihvat beskućnika. Jučer je temperatura pala na –11 stupnjeva, a u Centru, koji vodi Caritas, bilježe povećan broj zahtjeva za smještaj.
Prihvatilište je namijenjeno beskućnicima s područja Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske i Požeško-slavonske županije te raspolaže s 24 postelje, od kojih je trenutačno popunjeno više od polovice.
"Mi nismo prenoćište nego prihvatilište, što znači da su korisnici kod nas zbrinuti 24 sata dnevno i uopće ne moraju na hladnoću. Imaju osigurana tri obroka koji se dovoze iz Pučke kuhinje, tako da zaista nemaju potrebu izlaziti, osim ako se ne žele malo prošetati", ističe voditeljica resocijalizacijskog programa Marina Tadić za Radio Osijek.
Postupak smještaja u ovim je hladnim danima ubrzan, a zahtjevi se rješavaju u roku od nekoliko sati kako nitko ne bi morao noć provesti na otvorenom.
Korisnici Centra zahvalni su na uvjetima koje imaju.
"Ovdje sam mjesec dana i, da nema ove mogućnosti, ne znam što bih, na čemu sam zahvalan. Ovo mi je prvi put u životu da sam u nekom prihvatnom centru. Imamo centralno grijanje i toplo nam je, možemo se okupati, tako da imamo sve što trebamo", rekao je gospodin Josip.
"Ovo mi puno znači. Zadovoljna sam i uopće ne izlazim, jedino kad što moram obaviti, ali uglavnom sam u toplome", dodala je gospođa Gordana.
Građani koji žele pomoći mogu to učiniti donacijom Caritasu Đakovačko-osječke nadbiskupije ili donoseći hranu i osnovne namirnice u osječku Pučku kuhinju.
Foto: D.A./Arhiv
Foto: D.A./Arhiv
