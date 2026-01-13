Vodostaji niski: Otapanje snijega ne bi trebalo stvarati probleme
13.01.2026. 9:45
Na većini vodotoka u Hrvatskoj vodostaji su trenutačno niski do srednje niski, zbog čega se očekuje da će bez većih problema prihvatiti najavljeno otapanje snijega u idućim danima.
Snijeg je prisutan na gotovo cijelom području kontinentalne Hrvatske. Najviše ga ima na Zavižanu i Sljemenu, gdje je izmjereno po 60 centimetara. U Gorskom kotaru i Lici snježni pokrivač uglavnom se kreće između 20 i 30 centimetara, dok u središnjoj Hrvatskoj i Slavoniji iznosi od 5 do 10 centimetara.
Prema podacima DHMZ-a, visina snijega već se posljednjih dana znatno smanjila na većini mjernih postaja, što upućuje na postupno otapanje koje je već započelo.
Od danas, 13. siječnja, očekuje se zatopljenje u Hrvatskoj i susjednim zemljama, no bez naglog porasta temperatura. Dnevne temperature dosezat će do 10 °C, a noćne će se zadržavati oko 0 °C, što će omogućiti sporije i postupno topljenje snijega.
Dodatna povoljna okolnost je izostanak obilnijih oborina. Na kontinentu se očekuje uglavnom suho vrijeme, dok bi na Jadranu moglo pasti između 5 i 20 milimetara kiše. Prema trenutačnim prognozama, ne očekuje se značajan porast vodostaja niti povećan rizik od poplava, no preporučuje se redovito praćenje upozorenja DHMZ-a.
Foto: Osijek031.com
