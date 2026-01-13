niski do srednje niski

bez većih problema

otapanje snijega

Zavižanu i Sljemenu

Gorskom kotaru i Lici

središnjoj Hrvatskoj i Slavoniji

znatno smanjila

zatopljenje

bez naglog

sporije

izostanak

suho vrijeme

kiše

ne očekuje

niti povećan

Na većini vodotoka u Hrvatskoj vodostaji su trenutačno, zbog čega se očekuje da ćeprihvatiti najavljenou idućim danima.Snijeg je prisutan na gotovo cijelom području kontinentalne Hrvatske. Najviše ga ima na, gdje je izmjereno po 60 centimetara. Usnježni pokrivač uglavnom se kreće između 20 i 30 centimetara, dok uiznosi od 5 do 10 centimetara.Prema podacima DHMZ-a, visina snijega već se posljednjih danana većini mjernih postaja, što upućuje na postupno otapanje koje je već započelo.Od danas, 13. siječnja, očekuje seu Hrvatskoj i susjednim zemljama, noporasta temperatura. Dnevne temperature dosezat će do 10 °C, a noćne će se zadržavati oko 0 °C, što će omogućitii postupno topljenje snijega.Dodatna povoljna okolnost jeobilnijih oborina. Na kontinentu se očekuje uglavnom, dok bi na Jadranu moglo pasti između 5 i 20 milimetara. Prema trenutačnim prognozama,se značajan porast vodostajarizik od poplava, no preporučuje se redovito praćenje upozorenja DHMZ-a.