U više od tisuću nadzora utvrđene povrede odluka o kontroli cijena
13.01.2026. 9:01
Tržišna inspekcija Državnog inspektorata provela je od 7. veljače 2025. do 9. siječnja 2026. ukupno 4.206 nadzora nad primjenom odluka o kontroli cijena u trgovini na malo. Nepravilnosti su utvrđene u 1.026 nadzora, odnosno u 25,78 posto slučajeva.
Najčešće povrede odnosile su se na neisticanje propisanih vizualnih oznaka – čak 3.690 proizvoda bilo je bez obvezne identifikacije. Kod 372 proizvoda utvrđena je prodaja po cijeni višoj od dopuštene, dok za 697 kategorija proizvoda trgovci nisu osigurali barem jedan artikl po ograničenoj cijeni.
Problemi su zabilježeni i u informiranju potrošača. Inspekcija je utvrdila 326 povreda, ponajviše zbog neisticanja obveznih plakata i neosiguravanja zasebnih dijelova prodajnog prostora za proizvode s ograničenim cijenama.
Nadzorom provedbe odluke o objavi cjenika i isticanju dodatne cijene utvrđeno je da u 166 prodajnih objekata dodatna cijena nije bila istaknuta za 1.836 proizvoda. Također, 13 trgovaca nije u potpunosti ispunilo obveze objave cjenika na svojim mrežnim stranicama.
Iz Državnog inspektorata poručuju da će za sve utvrđene nepravilnosti biti poduzete zakonom propisane prekršajne mjere.
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
