Vijesti::Obrazovanje
Proteklog vikenda uspješno je održana 22. Zimska škola fizike za učenike osnovnih škola, tradicionalni edukativni program koji već više od dva desetljeća promiče znanstvenu pismenost i potiče interes mladih za fiziku.

Organizatori Zimske škole fizike bili su Odjel za fiziku, Udruga fizičara Osijek, Agencija za odgoj i obrazovanje te Županijsko stručno vijeće učitelja fizike, čime je još jednom potvrđena kvalitetna suradnja obrazovnih i stručnih institucija posvećenih razvoju i unapređenju nastave fizike.

Ovogodišnji program bio je posvećen temi energije, a učenici su kroz interaktivne i istraživački usmjerene aktivnosti imali priliku otkrivati zašto se neki materijali zagrijavaju i hlade brže od drugih, kako boja tijela utječe na brzinu zagrijavanja te što se događa s energijom tijekom kemijskih reakcija. Program je bio osmišljen tako da učenicima na zanimljiv i pristupačan način približi složene fizikalne pojmove te potakne njihovu znatiželju i kritičko razmišljanje.

Zimska škola fizike i ove je godine pokazala svoju važnu ulogu u popularizaciji znanosti i radu s darovitim i motiviranim učenicima. Učenici i njihovi nastavnici s Odjela su otišli zadovoljni, obogaćeni novim znanjima, inspiracijom za daljnje učenje te lijepim uspomenama i novim poznanstvima.


Foto: Odjel za fiziku


