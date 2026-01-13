22. Zimska škola fizike

Proteklog vikenda uspješno je održanaza učenike osnovnih škola, tradicionalnikoji već više od dva desetljeća promiče znanstvenu pismenost i potiče interes mladih za fiziku.Organizatori Zimske škole fizike bili sute, čime je još jednom potvrđenaobrazovnih i stručnih institucija posvećenih razvoju i unapređenju nastave fizike.Ovogodišnji program bio je posvećen temi energije, a učenici su krozusmjerene aktivnosti imali priliku otkrivati zašto se neki materijalibrže od drugih, kakoutječe na brzinu zagrijavanja te što se događa s energijom tijekom kemijskih reakcija. Program je bio osmišljen tako da učenicima nanačin približi složene fizikalne pojmove te potakne njihovu znatiželju i kritičko razmišljanje.Zimska škola fizike i ove je godine pokazala svojuu popularizaciji znanosti i radu sučenicima. Učenici i njihovi nastavnici s Odjela su otišli zadovoljni, obogaćeni novim znanjima, inspiracijom za daljnje učenje te lijepim uspomenama i novim poznanstvima.