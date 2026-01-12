Korisničko ime: Lozinka:
Vijesti::Communis
Ured civilne zaštite Osječko-baranjske županije ima ključnu ulogu u sustavu sigurnosti i zaštite građana, osobito u izvanrednim situacijama koje zahtijevaju brzu i koordiniranu reakciju. Kao jedna od žurnih službi, svakodnevno odgovara na pozive građana putem jedinstvenog broja 112, osiguravajući pravovremenu pomoć u slučaju elementarnih nepogoda, nesreća i drugih ugroza po život i imovinu. O važnosti i opsegu ovog sustava svjedoči i velik broj zaprimljenih poziva, kao i kontinuirana ulaganja u jačanje kapaciteta civilne zaštite na području županije. Područni ured u Osijeku, kao i Regionalni centar civilne zaštite u Bizovcu danas je obišla županica Nataša Tramišak te se upoznala s trenutačnim stanjem rada, infrastrukturnim napretkom i planovima daljnjeg razvoja sustava civilne zaštite.

- Ured civilne zaštite Osječko baranjske županije dio je našeg sustava civilne zaštite Osječko- baranjske županije i jedna od žurnih službi koja intervenira brzo na pozive građana za bilo kakvu situaciju koja se dogodi, što je posebno vidljivo u situacijama elementarnih nepogoda, ali i u svim drugim nepogodama ili situacijama rizičnim za život samih građana. Vidimo da je pozivni broj 112 zaista dobro prihvaćen među građanima, a 138.000 poziva koliko ih je u 2025. godini primila Služba svjedoči koliko je ovo važan i bitan posao. Danas smo obišli i Regionalni centar civilne zaštite u Bizovcu kako bi se uvjerili u napredak radova i pripremu za dolazak budućih ročnika. Znamo da je Bizovac određen kao jedna od lokacija na kojoj će se civilno služiti vojni rok. Prva zgrada, koliko imamo informacije, već je završena, a u pripremi su i ostali objekti i ostale zgrade. Osječko-baranjska županija također podržava naporne da tamo napravimo jedan veliki, snažan centar za područje cijelog istoka Hrvatske, s kvalitetnom opremom i adekvatnim infrastrukturnim i prostornim uvjetima za rad. Smatramo da je to jako važno jer ćemo putem temeljnog osposobljavanja popuniti opće postrojbe civilne zaštite po našim jedinicama lokalne samouprave i u bilo kakvoj situaciji budućih ugroza, da imamo imati taj rezervni, odnosno pričuvni sastav – kazala je županica.

Pročelnik Područnog ureda civilne zaštite Osijek Zvonko Grgec naglasio je kako veliki broj građana, kad im se dogodi nekakva nesreća, automatski naziva broj 112, a time dobiva mogućnost spajanja sa svim žurnim službama iz jednog mjesta te promptno rješavanje događaja u kojem se zatekao. - Trenutno u centru 112 Osijek radi 20 ljudi, raspoređenih u 5 smjena, po 4 čovjeka, znači voditelj smjene i 3 operatera u jednoj smjeni, a pokrivamo područja Osječko-baranjske županije te koordiniramo rad centara 112 u Slavonskom Brodu, Vukovaru, Virovitici i Požegi. Što se tiče ugroza prošle godine, moram istaknuti da nismo imali neku veliku nesreću i katastrofu, ali smo imali u više navrata na području Osječko- baranjske županije olujnih nevremena, porast naglog vodostaja, poplave, i 23 značajnija požara. Možemo reći da je godina u načelu bila u prosjeku – rekao je Grgec i dodao da su tijekom prošle godine primili i 126 zlonamjernih poziva, što je 0,1% od ukupnog broja poziva. Objasnio je kako sve pozive koje prime i slučajeve s kojima se susretnu isprate do njihova konačnog rješavanja. - To nekada zna trajati i danima, ali pratimo događaj dok ne bude riješen. Centar prati, prikuplja informacije, izvješćuje nadležne, isto tako i čelnike lokalne i regionalne samouprave o tome što se događa na terenu i zaključi svaki događaj kada je završen – istaknuo je Grgec. Valja istaknuti kako je odziv operatera u Operativnom centru 112 u Osijeku oko 4 sekunde, zahvaljujući čemu su najbrži u Republici Hrvatskoj.





Tekst i foto: OBŽ


