Vijesti::Communis
Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..


DHMZ prognoza: Umjereno, ponegdje i pretežno oblačno. Jutarnja temperatura -3°C, a dnevna do 5°C.

Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da za danas nema planiranih radova.

Bez plina

Bez vode

Program za kino i kazalište:
Kazalište
- Peti Tjedan bajki: šest čarobnih predstava za male i velike
- Dječje kazalište [13.-18.01.2026.] [program]

Kino:
- Kino Urania [08.-14.01.2026.] [program]
- CineStar Osijek [08.-14.01.2026.] [program]

Događaji:
- GISKO: Izložba "Od izvornika do prijevoda: 19. godišnja izložba Društva hrvatskih književnih prevodilaca" @ Ogranak Jug II



Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)




