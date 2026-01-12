Prigodno obilježavanje zlatnog pira za osječke bračne parove
12.01.2026. 14:36
Grad Osijek i ove godine organizira prigodno obilježavanje zlatnog pira za osječke bračne parove koji slave 50 godina braka.
Poziv je upućen svim bračnim parovima s područja Grada Osijeka koji su brak sklopili tijekom 1975. godine, odnosno zaključno s 31. siječnja 1976., a prijave su otvorene do 5. veljače 2026. godine.
Slavljenike koji iskažu interes Grad Osijek pozvat će na zajedničku svečanost povodom obilježavanja 50 godina braka, a odlukom gradonačelnika Ivana Radića svim prijavljenim parovima osiguran je i prigodni novčani dar.
Prijave se mogu podnijeti:
– elektroničkim putem na adresu [email protected]
– poštom na adresu Grad Osijek, Ulica Franje Kuhača 9, uz naznaku „Prijava za obilježavanje 50. godišnjice braka“
– osobnim dolaskom u Upravni odjel za socijalnu zaštitu, umirovljenike i zdravstvo, Ulica Ruđera Boškovića 1.
Uz prijavu je potrebno dostaviti ispunjeni prijavni obrazac koji se nalazi na web stranici Grada, vjenčani list ili izvod iz matice vjenčanih te potvrdu poslovne banke o broju tekućeg računa.
Foto: Pexels.com/Ilustracija
