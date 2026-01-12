Postupno zatopljenje pred nama, temperature rastu do 12°C
12.01.2026. 13:03
U tjednu koji je pred nama dnevna temperatura ide do 12°C.
Danas nas očekuje postupno naoblačenje sa zapada, na jugu veći dio dana uglavnom sunčano. U noći na utorak u Međimurju, Podravini i Baranji moguća slaba oborina na granici kiše i snijega. Dnevna temperatura do -1°C.
U utorak će biti umjereno, ponegdje i pretežno oblačno. Jutarnja temperatura do -3°C, a dnevna do 5°C. Puhat će slab do umjeren jugozapadni vjetar.
Srijeda donosi pretežno vedro vrijeme. Jutarnja temperatura do 1°C, a dnevna do 6°C. Puhat će slab do umjeren jugozapadni vjetar.
U četvrtak najtoplije
Pretežno vedro nas očekuje i u četvrtak. Vjetar će biti slab, a jutarnja temperatura do 2°C, dnevna do 12°C. U petak ipak malo oblaka, ali bez padalina. Jutarnja temperatura do 2°C, a dnevna do 10°C.
Foto: Osijek031.com
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)