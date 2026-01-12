12°C

Foto: Osijek031.com

U tjednu koji je pred nama dnevna temperatura ide doDanas nas očekujesa zapada, na jugu veći dio dana uglavnom sunčano. U noći na utorak u Međimurju, Podravini i Baranji moguća slaba oborina na granici. Dnevna temperatura doU utorak će biti, ponegdje i. Jutarnja temperatura doa dnevna doPuhat će slab do umjeren jugozapadni vjetar.Srijeda donosi. Jutarnja temperatura do, a dnevna do. Puhat će slab do umjeren jugozapadni vjetar.Pretežno vedro nas očekuje i u četvrtak. Vjetar će biti slab, a jutarnja temperatura do, dnevna do. U petak ipak malo, ali. Jutarnja temperatura do, a dnevna do