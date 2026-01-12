NK Osijek

Tekst: NK Osijek

Foto: Osijek031.com/Arhiv

ima još jedno pojačanje! U ranim jutarnjim satima s petka na subotu u hotel Calista u Beleku smjestio se i, 29-godišnji desni bočni koji je stigao iz. Tamo nije imao status kojega je priželjkivao i rado jeNK Osijek da sezonu nastavi u našim redovima. Važan mu jejer se nada pozivu izbornika reprezentacije Australije koju na ljeto očekuje sudjelovanje na. Stoga je Franu itekako bitno nametnuti se među Bijelo-plavima, a mi smo, pak, dobili iskusnog igrača koji imau HNL-u uz 14 golova i 27 asistencija. Jesenas je sudjelovao u 17 Hajdukovih utakmica, dvaput je zabio i jednom asistirao, no nije mogao biti zadovoljan minutažom i ulogom pričuve.Mentalitet kojega donosi u našu momčad i karakter bespoštednog borca na travnjaku trebao bi nam puno značiti…Fran je rođeni Zagrepčanin s. Karijeru je gradio u, te ponovno u Lokomotivi gdje je bio među najboljim igračima, što mu je donijelo i transfer nau ljeto prošle godine.Dosta poznatih lica dočekalo ga je ovdje u Turskoj, gdje se pripremamo za nastavak sezone.Imperativ nam je što prije pobjeći s pozicije koju trenutno zauzimamo, a naš novi desni bočni jako dobro zna da je i on bitan faktor u cijeloj toj priči., poručio je Karačić.Pomalo se slaže jedna nova igračka križaljka, što znači da je i Alen Petrović ovih dana itekako aktivan na nogometnom tržištu. Što se Frana tiče, jasno da je zadovoljan što nam se i on pridružio u prvom tjednu priprema u Antalyji., rekao je sportski direktor.